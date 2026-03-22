Pune Crime: पुण्यात पिस्तूल मित्रांना दाखविताना झालेल्या गोळीबारात अल्पवयीन जखमी; मुंढव्यातील घटना, तिघांना अटक..

पुणे: परवाना नसताना बाळगलेल्या पिस्तूल मित्रांना दाखविताना झालेल्या गोळीबारात एक अल्पवयीन मुलगा गंभीर जखमी झाला. मुंढव्यातील केशवनगर भागात बुधवारी (ता. १८) रात्री साडेनऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. त्यांच्या बरोबर असलेल्या एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले आहे..याबाबत एका अल्पवयीनाने मुंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सक्षम युवराज गायकवाड (वय १९), ओम दुर्गा गायकवाड (वय १९, दोघे रा. सर्वोदय काॅलनी, मुंढवा), सोनू उर्फ सोन्या मुंडे उर्फ सुमीत सुजित बर्णवाल (वय २१, रा. मांजरी, हडपसर) यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याबरोबर असलेल्या एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबारात जखमी झालेला अल्पवयीन हा हडपसर रेल्वे स्थानक परिसरातील गुलमोहोर काॅलनीत राहायला आहे. १८ मार्चला रात्री साडेनऊच्या सुमारास आरोपी गायकवाड, मुंडे आणि अल्पवयीन युवक हे मुंढव्यातील केशवनगर भागात असलेल्या गुरुकृपा सोसायटीच्या परिसरात मोकळ्या जागेत थांबले होते. आरोपी मुंडे याच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्तूल होते. .आरोपी पिस्तूल हाताळत होते. पिस्तूल उगारून ते एकमेकांना दाखवीत होते. त्या वेळी तेथे अल्पवयीन थांबला होता. त्यानेही पिस्तूल हाताळले. त्यानंतर मुंडे याने पिस्तूल घेतले आणि अल्पवयीनाच्या दिशेने रोखले. पिस्तुलाचा चाप ओढल्यानंतर गोळी सुटली आणि अल्पवयीनाच्या कंबरेत शिरले. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला.. गंभीर जखमी झालेल्या अल्पवयीनाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सहायक निरीक्षक पिंगुवाले तपास करत आहेत. शहरात बेकायदा पिस्तूल बाळगण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दहशत माजविण्यासाठी सराइतांकडून पिस्तूल बाळगले जाते. आरोपी तरुणांवर यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत.