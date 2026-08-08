Missing Link Safety Risk: बंदी असूनही अवजड वाहने सुसाट; ‘मिसिंग लिंक’मध्ये महामार्ग पोलिस, एमएसआरडीसी प्रशासन करते काय?

पिंपरी: द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’वर पूर्ण प्रवेशबंदी असूनही जड-अवजड वाहने सर्रास जात आहेत. ती रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) दिशादर्शक फलकांव्यतिरिक्त फार काही उपाययोजना केली नसल्याचे शुक्रवारच्या अपघातानंतर स्पष्ट झाले. यामुळे महामार्ग पोलिस, एमएसआरडीसी प्रशासन काय करत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सुमारे ७० टक्के हलकी वाहने आणि बस, तर ३० टक्के जड-अवजड वाहने असे द्रुतगती मार्गावरील वाहतुकीचे प्रमाण आहे. घाट क्षेत्रात जड वाहनांमुळे सतत कोंडी होते. छोट्या वाहनांना अडथळे येतात, शिवाय किरकोळ अपघातही होतात. सुरक्षित आणि कोंडीमुक्त प्रवासासाठी महामंडळ तसेच वाहतूक पोलिसांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार केवळ हलकी मोटार वाहने (कार, एसयूव्ही), बस, मिनी बस आणि इतर प्रवासी वाहनांनाच ‘मिसिंग लिंक’वरून जाण्याची परवानगी आहे. मालवाहू ट्रक, ट्रेलर आणि इतर जड-अवजड वाहनांना पूर्ण प्रवेशबंदी आहे..Monsoon : राज्यावर ‘एल निनो’चा प्रतिकूल परिणाम नाही; देशाचे ४० टक्के क्षेत्र पावसाच्या प्रतीक्षेत.मिसिंग लिंक’च्या सुरुवातीला अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असल्याचे फलक आहेत. वाहतूक पोलिस आणि एमएसआरडीसीचे वॉर्डन तैनात असल्याचा दावा दोन्ही विभागांनी केला तरी रात्री कुणीच नसते. त्यामुळे जड-अवजड वाहने सर्रास प्रवेश करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..‘सकाळ’ने उपस्थित केलेले प्रश्नअवजड वाहनांना पूर्ण प्रवेशबंदी असतानाही आयशर ट्रकने ‘मिसिंग लिंक’वर प्रवेश केलाच कसा?वाहतूक पोलिस तैनात असतात, तर आयशर ट्रक का रोखला गेला नाही?‘मिसिंग लिंक’ आणि बोगद्यात वाहने थांबविण्यास बंदी; तरीही पहिल्या-दुसऱ्या मार्गिकांवर वाहने का थांबली होती?बोगद्यात थांबलेली वाहने हेच अपघाताचे कारण काही प्रमाणात नाही का.Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात."‘मिसिंग लिंक’च्या दोन्ही बाजूंना वाहतूक पोलिस तैनात केले आहेत. अवैध प्रवेश करणारी वाहने सुरुवातीलाच अडवून कारवाई केली जात आहे. गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांत अशा ६२१ वाहनांवर कारवाई केली आहे."- रवींद्र मुधोळ, पोलिस उपनिरीक्षक, खंडाळा"जड-अवजड वाहनांना ‘मिसिंग लिंक’मध्ये प्रवेशबंदी असल्याबाबत फलक लावले आहेत. याशिवाय इतर काही उपाययोजना करता येतील का, याबाबत वाहतूक पोलिसांशी चर्चा सुरू आहे. "- राकेश सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.