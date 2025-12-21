Muncher Municipal Result:'मंचर नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या राजश्री गांजाळे'; आमदार शरद सोनवणेंनी फुगडीतून व्यक्त केला आनंद..

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : मंचर नगराध्यक्षपदी शिवसेनेच्या राजश्री दत्ता गांजाळे यांच्या विजयानिमित्त आमदार शरद सोनवणे व पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते देविदास दरेकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या वेळी सोनवणे व दरेकर यांनी फुगडी खेळून विजयाचा आनंद व्यक्त केला, त्यामुळे उपस्थितांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.या वेळी आमदार सोनवणे म्हणाले, “या विजयाचे सर्व श्रेय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कोरोना काळात मंचर शहरासाठी अहोरात्र काम करणारे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे, निष्ठावंत शिवसैनिक आणि सर्वसामान्य जनतेला जाते.”.ते पुढे म्हणाले, “निवडणूक संपली आहे. आता राजकारण नाही, फक्त विकासकामे. सर्वांना सोबत घेऊन नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे कामकाज करतील. विशेष म्हणजे चाकण, राजगुरुनगर, मंचर आणि जुन्नर या भागांत शिवसेनेचा भगवा फडकला असून, मतदारांनी विकासाच्या बाजूने कौल दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. “नतमस्तक होऊन मी सर्व जनतेचे आभार मानतो,” असे सोनवणे यांनी सांगितले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...या प्रसंगी देविदास दरेकर, सचिन बांगर, प्रवीण थोरात, सरपंच रवींद्र वळसे पाटील, नगरसेवक विकास जाधव यांच्यासह शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.