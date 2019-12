'मोबाईल व इंटरनेटच्या अतिरेकामुळे कौटुंबिक कलहात वाढ'

पुणे : मोबाईल व इंटरनेटचा वापर अतिरेक होत असल्यामुळे कौटुंबिक कलह वाढत चालले आहेत. असेच नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होत आहे. त्यामुळे पालकांनी आणि मुलांनी मोबाईलचा वापर उपयुक्त कामासाठी करावा व आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावा असे आवाहन ज्येष्ठ अभिनेते व मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. मोहन आगाशे यांनी केले. असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सलटंट १० के या मॅरेथॉनचे आयोजन मगरपट्टा सिटी मध्ये करण्यात आले होते, याप्रसंगी डॉ. अगाशे बोलत होते. डॉ. दिलीप माने, डॉ. अमर शिंदे, डॉ. चेतन म्हस्के, डॉ. साधना धर्माधिकारी, डॉ. हिमांशू पेंडसे, डॉ. मनोज कुंभार, डॉ. स्वप्नील लडकत यांनी या मॅरेथॉनसाठी विशेष प्रयत्न केले. एएमसी व पूना सायकीयट्रिस्ट असोसिएशनच्या वतीने विविध हॉस्पिटल व संस्थांना सोबत घेऊन या मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. आगाशे म्हणाले, ''सध्या मोबाईल वेड प्रचंड प्रमाणात निर्माण झाले आहे. फोटो काढण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. सेल्फीच्या नादामध्ये आपण आपले वैयक्तिक जीवन हरवून बसत आहोत. याकडेही लोकांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मानसिक संतुलन बिघडून मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जाऊन उपचार करावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांनी वेळीच सावध होऊन मोबाईल व इंटरनेटचा अतिरेक टाळावा.

मानसोपचार तज्ञ डॉ. विद्याधर वाटवे यावेळी म्हणाले, मोबाईलच्या आहारी जाणे हा मानसिक विकार नव्याने उदयास येत आहे. यामध्ये मुलांचे प्रमाण अधिक असून व्हिडिओ गेम व मोबाईलचा वापरामुळे मुलांच्या मनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांवर नियंत्रण ठेवावे.'' मानसोपचार तज्ञ डॉ. अमर शिंदे म्हणाले, की संपर्क साधण्यापासून ते मनोरंजनापर्यंत या मोबाइलवर प्रत्येक जण अवलंबून असल्याचं चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. मोबाइलच्या अतिवापरामुळे तरुण वयातच अनेकांना कानांचे, डोळय़ांचे व मानसिक अनेक आजार झाल्याचे पाहायला मिळते. मोठय़ांपासून ते लहान मुलांपर्यंत सारेच जण याच्या अधीन होत चालले आहेत. आपल्याबाबतीतही असं काही घडू नये म्हणून मोबाइला जास्तीत जास्त वापर टाळावा. यावेळी पूना सायकीयट्रिस्टचे डॉ. कृष्णा कदम, आईपीएस पुणे चे डॉ. धर्मेंद्र केंद्रे, सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार, डॉ शंतनू जगदाळे व विलु पूनावाला हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, जागृती पुनर्वसन केंद्र, विश्वराज हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, टेरी ट्री हॉटेल, एस.पी ट्रेडर्स यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

Web Title: moblie and internet responsible for family dispute says Mohan Agashe