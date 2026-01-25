Pune Crime: पैशांचा वाद पेटला! पुण्यात भयानक पद्धतीने मित्राचा खून; मित्रांच्या मदतीने डाेक्यातच घातला दगड..

पुणे: पैशांच्या वादातून मित्राने साथीदारांच्या मदतीने मित्राच्या डोक्यात दगड घालून खून केला. खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव निष्पन्न झालेले नसतानाही दरोडा व वाहन चोरीविरोधी पथकाने तीन आरोपींना घटनेनंतर १२ तासांच्या आत अटक केली आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .राजेंद्र सुभाष ऐलगच्चे (वय ४०, रा. स्वराज आर्केड, आंबेगाव) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी शुभम राजेश शिंदे (वय २५, रा. नांदेड सिटी), लकी सुरेंद्र सिंग (वय २३, रा. खडकी), सुनील संतोष खलसे ऊर्फ एस. के. (वय १९, रा. कर्वेनगर) यांना अटक केली असून, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे..वारजे येथील आकाशनगरजवळील वन विभागाच्या टेकडीशेजारील निर्जन जागेत एकाचा मृतदेह वारजे पोलिसांना शुक्रवारी (ता. २३) मिळाला होता. त्यानुसार वारजे पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. गुन्हे शाखेकडून याचा समांतर तपास सुरू होता. तपासादरम्यान गणपती माथा ते शिंदे पूल वारजेदरम्यान दोन संशयित थांबले असल्याची माहिती मिळाली होती. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.कारवाईदरम्यान पोलिसांना पाहून पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या आरोपींना पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. त्यांच्याकडील माहितीवरून अन्य दोघांना ताब्यात घेतले. दरम्यान, राजेंद्र ऐलगच्चे यांनी एकाला १८ लाख रुपये उसने दिले होते. ती वसुली करून देतो, असे सांगून शुभम शिंदे याने ऐलगच्चे यांच्याकडून ११ लाख रुपये घेतले होते. पैसे वसूल करून द्यावेत, अशी मागणी ऐलगच्चे शिंदेकडे करत होते. त्यामुळे ऐलगच्चे यांचा खून केला तर पैसे द्यावे लागणार नाही, असे समजून त्याने साथीदारांना मदतीला घेतले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.