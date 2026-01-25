पुणे

Pune Crime: पैशांचा वाद पेटला! पुण्यात भयानक पद्धतीने मित्राचा खून; मित्रांच्या मदतीने डाेक्यातच घातला दगड..

Friend Murdered over Money Dispute in Pune: पुण्यात पैशांच्या वादातून मित्राचा खून; १२ तासांत तीन आरोपींना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: पैशांच्या वादातून मित्राने साथीदारांच्या मदतीने मित्राच्या डोक्यात दगड घालून खून केला. खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव निष्पन्न झालेले नसतानाही दरोडा व वाहन चोरीविरोधी पथकाने तीन आरोपींना घटनेनंतर १२ तासांच्या आत अटक केली आहे.

