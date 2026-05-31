Pune weather: जूनच्या स्वागताला पावसाची चाहूल; पुण्यात मेघगर्जना आणि विजांचा इशारा, नैऋत्य मोसमी पावसाची प्रगती

पुणे: मे महिन्याच्या अखेरीस पुण्यात उन्हाची तीव्रता काहीशी कमी झाली असून, जूनच्या प्रारंभी शहरासह परिसरात मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान, नैऋत्य मोसमी पाऊस अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात पुढे सरकत असून पुढील चार ते पाच दिवसांत तो केरळ आणि तमिळनाडूतील काही भागांत दाखल होण्याची शक्यता आहे. .शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. ३०) कमाल तापमानात दोन अंश सेल्सिअस इतकी घट नोंदवली. परिणामी कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २५.५ अंश सेल्सिअस नोंदविले. दिवसभर कधी ऊन तर कधी ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे पुणेकरांनी शहरात ऊन-सावलीचा खेळ अनुभवला. .पुढील दोन दिवसांत कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुन्हा कमाल तापमानात घट होऊन मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..पुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. ३१) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस, तर २५ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविले जाईल. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून (ता. १) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे.