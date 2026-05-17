Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मॉन्सून अंदमानात दाखल; बंगालचा उपसागर, अंदमान-निकोबार बेटे, अरबी समुद्रात हजेरी, केरळात २६ मेपर्यंत धडकणार..

पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांचे (मॉन्सून) शनिवारी (ता.१६) अंदमानात आगमन झाले आहे. आग्नेय बंगालचा उपसागर, अंदमान, निकोबार बेटे, अंदमान समुद्र आणि अरबी समुद्राच्या काही भागांत मॉन्सून दाखल झाल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे. अंदमानात दाखल झाल्यानंतर पुढील प्रवास वेगाने होत मॉन्सून यंदा २६ मेपर्यंत केरळात दाखल होण्याचे संकेत आहेत..अंदमान आणि निकोबार बेटांवर गेल्या ४८ तासांपासून मध्यम ते जोरदार पाऊस कोसळत आहे. दक्षिण बंगालचा उपसागर, अंदमान समुद्र आणि निकोबार बेटांवर पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचे प्रवाह वाढले आहेत. या भागात ३५ किमी वेगाने पश्चिमी वारे वाहत असून, ४५ किमी वेगाने वाऱ्याचे झोत धडकत आहेत. अंदमान समुद्रात काही ठिकाणी ४.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत पश्चिम वाऱ्यांचे प्रवाह दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आकाशात परावर्तित होणारा किरणोत्सर्ग, ढगांची दाटी आणि पावसाच्या हजेरीने मॉन्सूनचे आगमन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे..येत्या तीन ते चार दिवसांत संपूर्ण अंदमान बेटांसह बंगालच्या उपसागर तसेच दक्षिण अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागांपर्यंत मॉन्सून धडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. दीर्घकालीन आगमनाच्या वेळा लक्षात घेता मॉन्सून साधारणत: २१ मेपर्यंत अंदमानची राजधानी पोर्टब्लेअर येथे पोहोचतो. त्यापूर्वीच मॉन्सून दक्षिण अंदमान समुद्रात दाखल होतो. अरबी समुद्रात यंदा सहा दिवस आधीच मॉन्सून धडकला आहे..गत वर्षीदेखील १३ मे रोजी मॉन्सून दक्षिण अंदमानात दाखल झाला होता. तर केरळमध्ये २४ मे रोजी मॉन्सूनने धडक दिली होती. महाराष्ट्राच्या तळ कोकणात २५ मे रोजी मोसमी वाऱ्यांनी हजेरी लावली होती. मे महिन्याच्या अखेरीस मॉन्सून हंगामाचा सुधारीत दीर्घकालीन अंदाज व विभागानिहाय पावसाचे वितरण स्पष्ट करण्यात येईल..अंदमानातील आगमन वर्ष तारीख२०२२ १६ मे२०२३ १९ मे२०२४ १९ मे२०२५ १३ मे२०२६ १६ मे