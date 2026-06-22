Monsoon Alert: पुण्यात अखेर मॉन्सूनची दमदार एन्ट्री; कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा यलो अलर्ट, विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज इशारा कायम

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून रेंगाळलेल्या नैऋत्य मोसमी पावसाने (मॉन्सून) राज्यात पुन्हा एकदा दमदार प्रगती केली आहे. सोमवारी (ता. २२) मॉन्सूनने रायगडमधील अलिबाग आणि पुण्यापर्यंत धडक मारली. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील ४८ तासांत मॉन्सून मुंबईसह राज्याच्या आणखी काही भागांत दाखल होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे, अशी माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे..हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानूसार, सोमवारी मॉन्सूनने मध्य अरबी समुद्राचा काही भाग, अलिबाग व पुण्यासह महाराष्ट्राचा उर्वरित भाग, तसेच तेलंगणा, कर्नाटक आणि पूर्वेकडील राज्यांचा काही भाग व्यापला आहे. सध्या मॉन्सूनची उत्तर सीमा अलिबाग, पुणे, निजामाबाद, दंतेवाडा आणि ईशान्येकडील गया, मुझफ्फरपूर येथून जात आहे. परिणामी पुढील चार ते पाच दिवस राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. कोकण-गोव्यात अनेक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे कोकणातील सर्व जिल्ह्यांना ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर, तसेच अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड जिल्ह्यांनाही ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे..विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज अलर्टराज्यात मॉन्सूनची प्रगती होत असली, तरी विदर्भात अद्याप उष्णतेचा कहर सुरूच आहे. नागपूर, वर्धा, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत पुढील तीन दिवस तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज असल्याने ‘ऑरेंज’ अलर्ट देण्यात आला आहे. तर गडचिरोली, भंडारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा ‘येलो’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.