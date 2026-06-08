Monsoon : मॉन्सूनने व्यापला दक्षिण महाराष्ट्र

पुणे - एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर मॉन्सूनने सोमवारी किनारपट्टी आणि सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील आणखी भागांत प्रगती करत दक्षिण महाराष्ट्र व्यापला. मॉन्सूनने सध्या सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली हे जिल्हे पूर्णपणे व्यापले असून, रत्नागिरी, सातारा जिल्ह्यांच्या बहुतांश भागांत; तसेच सोलापूरच्या दक्षिण भागात मोसमी पाऊस पोहोचला आहे..केरळममधील आगमनापासून पहिले दोन दिवस वेगवान मार्गक्रमण केल्यानंतर मॉन्सूनचा पुढील प्रवास संथ गतीने सुरू आहे. मॉन्सूनची उत्तरेकडे नियमितपणे प्रगती होत असली, तरी त्याची व्याप्ती मर्यादित आहे. सोमवारी मॉन्सूनने दक्षिण महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांचा आणखी काही भाग व्यापला..पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये राज्याच्या आणखी काही भागांसह ईशान्येकडील राज्यांचा उर्वरित भाग मॉन्सून व्यापू शकतो, असे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) म्हटले आहे. मॉन्सूनच्या प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या हर्णे, सोलापूर, कलबुर्गी, नंद्याल, चेन्नई, कैलाशहार, लामडिंग आणि उत्तर लखीमपूर येथून जात आहे..सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षामॉन्सूनची नियमित प्रगती जाहीर होत असली, तरी सर्वदूर मोसमी पावसासाठी राज्याला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते, असे विविध हवामानशास्त्रीय मॉडेलच्या अंदाजांमधून व्यक्त होत आहे. कर्नाटक किनारपट्टीजवळ वातावरणात सक्रिय असलेल्या चक्रीय स्थितीची तीव्रता वाढून पुढील तीन दिवस किनारपट्टीवरील पावसात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याच काळात पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी पूर्वमोसमी वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.