पुणे

मान्सून महाराष्ट्रात दाखल! पुण्यात पुढील ४ दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा 'यलो अलर्ट'

IMD Forecast for Pune हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, रविवारपासून (ता. ७) पुण्यात तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. पुढील चार दिवस शहराला ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.
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Rainesakal
सूरज यादव
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पुणे, ता. ६ : शहरात दररोज सायंकाळी पावसाचे ढग दाटून येत असले, तरी प्रत्यक्ष मात्र पावसाने दडी मारल्याने पुणेकरांची घोर निराशा होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचे केवळ वातावरण तयार होत असून, प्रत्यक्षात मात्र उन्हाच्या चटक्यांनी आणि असह्य उकाड्याने नागरिकांच्या अंगाची लाहीलाही होत आहे. पावसाची प्रतीक्षा कायम असली तरी, पुढील तीन ते चार दिवस शहर आणि परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील चार दिवस शहराला ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.

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