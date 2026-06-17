Monsoon 2026: पावसाचा वेग मंदावला! अरबी समुद्रातील कोरडे वारे, बंगालचे बाष्प प्रशांत महासागराकडे, हवामानशास्त्रज्ञांनी नेमकी काय सांगितली कारणे?

-मयूरेश प्रभुणे पुणे : मॉन्सूनची प्रगती सुरू असताना अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावर उद्भवलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीमुळे देशातील अनेक राज्यांत पावसात मोठी तूट नोंदली गेली आहे. अरबी समुद्रावर वायव्येकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांनी मोसमी वाऱ्यांना रोखून धरले असतानाच, दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरावरील बाष्प थेट प्रशांत महासागराकडे खेचले जात आहे. प्रशांत महासागरात तयार झालेल्या ‘एल निनो’चा प्रभाव जूनपासूनच मॉन्सूनवर पडू लागल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.देशात एक ते १६ जून दरम्यान सरासरीच्या तुलनेत ३५ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला. महाराष्ट्रासह देशातील नऊ राज्यांमध्ये पावसाची तूट ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वातावरणात तीन किलोमीटरच्या वर वायव्येकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांमुळे अरबी समुद्र आणि लगतच्या राज्यांमध्ये ढगांच्या निर्मितीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरावर बाष्प असूनही ते बाष्प भारतीय भूभागावर न येता ईशान्येकडे प्रवास करून प्रशांत महासागराकडे खेचले जात असल्याचे उपग्रहीय चित्रांमधून स्पष्ट होत आहे..या स्थितीबाबत ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीओरोलॉजी’मधील (आयआयटीएम) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी कोल ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘मेडन ज्युलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) हे पूर्वेकडे सरकणारे ढगांचे क्षेत्र प्रशांत महासागरावर सक्रिय असताना बंगालच्या उपसागरावरून त्या भागाच्या दिशेने वारे आणि सोबत बाष्प खेचले जात असते. काही दिवस भारत आणि लगतच्या समुद्रांवर ढगांची दाटी कमी होण्यामागे हेच कारण आहे. दुसरीकडे नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांना अद्याप हवा तसा जोर प्राप्त न झाल्याने वायव्येकडील कोरडे वारे अरबी समुद्रावरून थेट दक्षिण भारतापर्यंत पोचले आहेत.’’.‘एमजेओ’ आणि ‘मिसो’ची अनुपस्थिती‘एमजेओ’ हे ३० ते ६० दिवसांमध्ये संपूर्ण पृथ्वीवर विषुववृत्तावरून पूर्वेकडे सरकणारे ढगांचे क्षेत्र आणि ‘मॉन्सून इंट्रा सीझनल ऑस्सिलेशन’ (मिसो) हे विषुववृत्तापासून भारतीय उपखंडाच्या दिशेने उत्तरेकडे सरकणारे ढगांचे क्षेत्र सक्रिय नाही.‘एमजेओ’ हिंदी महासागरावर सक्रिय असताना त्या क्षेत्राचा एक भाग ‘मिसो’च्या रूपाने विलग होऊन उत्तरेकडे सरकून भारताला पाऊस देत असतो. ‘एमजेओ’ अरबी समुद्रावर सक्रिय झाल्यानंतर १० ते १५ दिवसांनी ‘मिसो’चा लाभ भारताला मिळत असतो.प्राथमिक अंदाजानुसार, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ‘एमजेओ’ हिंदी महासागरावर सक्रिय होण्याची शक्यता आहे..प्रशांत महासागरात विकसित झालेल्या ‘एल निनो’मुळे वाऱ्यांच्या जागतिक प्रवाहांमध्ये बदल होऊन मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह क्षीण झाला आहे. ‘एमजेओ’ दीर्घकाळ प्रशांत महासागरावर सक्रिय राहणे आणि मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह क्षीण होणे हा ‘एल निनो’चा मॉन्सूनवर झालेला परिणाम म्हणता येईल.- डॉ. रॉक्सी कोल, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, आयआयटीएम टंचाईग्रस्त राज्यांकडे.लक्ष देण्याचे निर्देश सकाळ न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: समुद्रातील तापमान आणि वायूमंडळाच्या स्थितीमधील बदलामुळे (एल-निनो) मॉन्सूनचा पाऊस लांबला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एल-निनो’चा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले आहेत. आपत्कालीन योजना तयार करण्याच्या सूचनाही चौहान यांनी मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिल्या..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कृषिमंत्री म्हणाले...पिकांच्या हिशेबाने राज्यांनी पर्यायी योजना तयार करावीसंवेदनशील जिल्ह्यांसाठी वेगळी रणनीतीपिकांच्या पर्यायी व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचेवैज्ञानिक विश्लेषणावर भर द्यायला हवाकापूस तसेच डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीवर भर देण्याची गरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.