पुणे

Monsoon 2026: पावसाचा वेग मंदावला! अरबी समुद्रातील कोरडे वारे, बंगालचे बाष्प प्रशांत महासागराकडे, हवामानशास्त्रज्ञांनी नेमकी काय सांगितली कारणे?

El Nino impact on Indian monsoon and rainfall deficit: एल निनो, एमजेओ आणि कोरड्या वाऱ्यांच्या संगमामुळे मॉन्सूनचा वेग खीळला; अरबी समुद्रावर ढगांचा अभाव, बंगालच्या उपसागरातील बाष्प थेट प्रशांत महासागराकडे वळल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे विश्लेषण
Monsoon Faces Setback as Arabian Sea Winds Block Clouds, Bay of Bengal Moisture Shifts East

Monsoon Faces Setback as Arabian Sea Winds Block Clouds, Bay of Bengal Moisture Shifts East

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मयूरेश प्रभुणे

पुणे : मॉन्सूनची प्रगती सुरू असताना अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावर उद्‍भवलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीमुळे देशातील अनेक राज्यांत पावसात मोठी तूट नोंदली गेली आहे. अरबी समुद्रावर वायव्येकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांनी मोसमी वाऱ्यांना रोखून धरले असतानाच, दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरावरील बाष्प थेट प्रशांत महासागराकडे खेचले जात आहे. प्रशांत महासागरात तयार झालेल्या ‘एल निनो’चा प्रभाव जूनपासूनच मॉन्सूनवर पडू लागल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

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