पुणे

Monsoon Update: मान्सून अचानक थांबला! महाराष्ट्रात पाऊस कधी? मुंबई-पुणेकरांची प्रतीक्षा वाढली, हवामान विभागाची मोठी माहिती

Why the Southwest Monsoon Has Slowed Over Maharashtra and Gujarat : कोरड्या हवेचे प्रवाह, कमी दाबाच्या प्रणालींचा अभाव आणि वाऱ्यांच्या बदलत्या दिशेमुळे कोकण, मुंबई, पुणे व गुजरातमध्ये मान्सूनचा वेग खंडित
IMD Weather Update

IMD Weather Update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतात दक्षिण-पश्चिम मान्सूनचा हंगामी प्रवास सुरू आहे. गुरुवारी (१२ जून) मान्सूनची प्रगती प्रामुख्याने ईशान्य आणि पूर्वेकडील भागांत सुरू होती. ईशान्य भारतात पावसाच्या सरींसह गार वाऱ्यांचा आनंद नागरिक घेत आहेत. मात्र, पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनची वाटचाल लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील लाखो नागरिक अजूनही मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

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