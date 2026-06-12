Monsoon Update: मान्सून अचानक थांबला! महाराष्ट्रात पाऊस कधी? मुंबई-पुणेकरांची प्रतीक्षा वाढली, हवामान विभागाची मोठी माहिती

भारतात दक्षिण-पश्चिम मान्सूनचा हंगामी प्रवास सुरू आहे. गुरुवारी (१२ जून) मान्सूनची प्रगती प्रामुख्याने ईशान्य आणि पूर्वेकडील भागांत सुरू होती. ईशान्य भारतात पावसाच्या सरींसह गार वाऱ्यांचा आनंद नागरिक घेत आहेत. मात्र, पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनची वाटचाल लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील लाखो नागरिक अजूनही मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..केरळमध्ये २४ मे रोजी मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतर त्याने देशभर वाटचाल सुरू केली. यंदा बंगालच्या उपसागराच्या शाखेने चांगली प्रगती केली असून ईशान्य भारत, पश्चिम बंगाल तसेच कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या काही भागांत मान्सून दाखल झाला आहे. ९ जून रोजी ईशान्येतील उर्वरित राज्ये, संपूर्ण सिक्कीम आणि उप-हिमालयीन पश्चिम बंगालमध्ये मान्सून पोहोचला. त्यानंतर ११ जूनपर्यंत पश्चिम बंगाल, बिहार आणि काही दक्षिणेकडील भागांतही त्याने पुढे सरकण्यास सुरुवात केली..Mumbai Monsoon: मान्सून कोकणात, पण मुंबईत कधी? पुढील 4-5 दिवस कसं असेल हवामान? बाहेर पडण्याआधी चेक करा.India Meteorological Department (IMD) च्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत मध्य आणि पूर्व भारतात मान्सूनच्या पुढील प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे.महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये मान्सूनला विलंब का?अरबी समुद्राच्या शाखेतील मान्सूनची प्रगती मात्र सध्या थांबली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि इतर महत्त्वाच्या भागांत गेल्या काही दिवसांत मान्सूनने विशेष प्रगती केलेली नाही. सामान्यतः मुंबईत मान्सूनचे आगमन ११ जूनच्या आसपास होते; मात्र यंदा ते उशिरा होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार राज्यभर मान्सूनचे पूर्ण आगमन जूनच्या उत्तरार्धात होण्याची चिन्हे आहेत. गुजरातमधील परिस्थितीही जवळपास अशीच आहे.या भागात कोरड्या हवेचे प्रवाह आणि वातावरणातील खाली उतरणाऱ्या हवेच्या हालचालींमुळे उष्ण व कोरडे हवामान कायम आहे. त्यामुळे २० जूनपर्यंत पूर्व-मान्सून पावसाची शक्यता अत्यल्प आहे. त्यानंतर सुमारे २३ जूनच्या आसपास गुजरातमध्ये मान्सून दाखल होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..कोरडी हवा आणि कमी दाबाच्या प्रणालींचा अभावकोकण, मुंबई आणि पुणे परिसरात कोरड्या हवेमुळे आकाश स्वच्छ राहत असून ओलसर मान्सून वाऱ्यांचा वेग कमी झाला आहे. वाऱ्यांची दिशा आणि ओलाव्याच्या प्रवाहात होणाऱ्या बदलांमुळे मान्सूनच्या वाटचालीत अशा प्रकारचे तात्पुरते खंड पडणे सामान्य मानले जाते. बंगालच्या उपसागराच्या शाखेच्या तुलनेत अरबी समुद्राची शाखा अशा परिस्थितीला अधिक संवेदनशील असते.याशिवाय कमी दाबाचे क्षेत्र, डिप्रेशन किंवा चक्रीवादळासारख्या प्रणालींचा अभावही मान्सूनच्या गतीवर परिणाम करत आहे. अशा प्रणाली ओलसर वारे खेचून आणतात आणि मान्सूनला वेग देण्यास मदत करतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत पश्चिम भारतातील मान्सूनची प्रगती मंदावली आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे आणि गुजरातमधील नागरिकांना आणखी काही दिवस उष्ण आणि मुख्यतः कोरड्या हवामानाचा सामना करावा लागू शकतो. अधूनमधून हलक्या सरींची शक्यता मात्र कायम आहे..पूर्व भारतात पावसाचा आनंद, पश्चिमेकडे प्रतीक्षाईशान्य आणि पूर्व भारतात मान्सूनचे जोरदार स्वागत होत असताना, पश्चिम भारतातील नागरिक अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. थंड वारे, पावसाच्या सरी आणि उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची सर्वांनाच अपेक्षा आहे. यंदा मान्सूनची वाटचाल काहीशी असमान आणि टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने देशातील विविध भागांमध्ये वेगवेगळे चित्र दिसत आहे. IMD च्या अंदाजानुसार पूर्व आणि मध्य भारतात लवकरच मान्सूनची प्रगती अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे, तर पश्चिम किनारपट्टीवरील विलंब अद्यापही चिंतेचा विषय ठरत आहे..North Maharashtra Monsoon : खानदेशात मान्सून लांबणीवर! जळगाव, धुळे, नाशिकमध्ये 'या' तारखेला होणार आगमन; हवामान अभ्यासकांचा नवा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.