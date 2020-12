Coronavirus:पुण्यात कोरोनाचे 226 रुग्ण व्हेंटिलेटरवर;कोरोनाचे सव्वापाच लाख रुग्ण बरे 

पुणे - शहरात कोरोनाचे 387 अत्यवस्थ रुग्ण असून, त्यापैकी 226 रुग्णांना उपचारांसाठी व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, 292 जणांना कोरोना झाल्याचे निदान झाल्याची माहिती रविवारी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिली. शहरात आतापर्यंत एक लाख 77 हजार 872 रुग्णांना कोरोना झाला आहे. कोरोनाचे लवकर निदान आणि त्यावर प्रभावी उपचार हाच त्यातून खडखडीत बरे होण्याचा सर्वांत जवळचा मार्ग आहे. त्यामुळे कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर किंवा संपर्कातील व्यक्तीला कोरोनाचे निदान झाल्यानंतर तातडीने तपासणी करणे आवश्‍यक असल्याचा सल्ला वैद्यकीय तज्ज्ञ देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत कोरोनाच्या 387 रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे सांगितले आहे. देशात पुण्यात कोरोनाचे सर्वाधिक ऍक्‍टिव्ह रुग्ण; बरे होण्याचेही प्रमाणही... अत्यवस्थ रुग्णांपैकी 226 व्हेंटिलेटरवर असून, 161 रुग्णांना उपचारासाठी अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. कोरोनातून खडखडीत बरे झालेल्या 470 जणांना घरी सोडण्यात आले. आत्तापर्यंत निदान झालेल्या कोरोनाबाधितांपैकी एक लाख 69 हजार 162 कोरोनामुक्त झाले असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. शहरात गेल्या चोवीस तासांमध्ये कोरोनाच्या नऊ रुग्णांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंत या आजाराने चार हजार 613 रुग्णांचे प्राण घेतले आहेत. पुणे विभागात कोरोनाचे सव्वापाच लाख रुग्ण बरे

पुणे विभागातील पाच लाख 34 हजार 937 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या पाच लाख 59 हजार 946 झाली आहे. तर ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या नऊ हजार 450 इतकी आहे. कोरोनाबाधित एकूण 15 हजार 559 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.78 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 95.53 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली. जाहिरातींचे होर्डिंग पुणेकरांच्या जिवावर;अपघातांची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्‍चित करा विभागामध्ये आजपर्यंत एकूण 32 लाख 48 हजार 760 नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 5 लाख 59 हजार 946 नमुन्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधित रुग्णांच्या संख्येमध्ये 587 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 421, सातारा जिल्ह्यात 72, सोलापूर जिल्ह्यात 70, सांगली जिल्ह्यात 13 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 11 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

Web Title: More than Five lakh corona patients recovered in Pune & 226 corona patients on ventilator for treatment