Moshi Building : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत तिसऱ्या दिवशीही बचावकार्य सुरूच; १६ जणांना बाहेर काढण्यात यश, ढिगाऱ्याखाली अजूनही कामगार अडकले

Massive Garbage Collapse at Moshi Waste-to-Energy Plant : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा प्रचंड डोंगर कोसळल्याची भीषण दुर्घटना घडल्यानंतर बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. घटनेला ४० तास उलटून गेले तरी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न क्षणाक्षणाला सुरू आहेत..आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इमारतीत एकूण २३ व्यक्ती अडकल्या होत्या. त्यापैकी आतापर्यंत १६ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. हे सर्वजण गंभीर जखमी असून त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उर्वरित व्यक्तींसाठी शोधमोहीम जोरात सुरू आहे..सुरवातीला इमारतीचे मजले पाडून बचाव करण्याचा विचार होता, मात्र ही प्रक्रिया धोकादायक ठरू शकते हे लक्षात घेत प्रशासनाने निर्णय बदलला. आता इमारतीच्या बाजूचा कचरा प्रथम हटवून जागा रिकामी करण्यात येत आहे. त्यानंतर इमारतीतील कचरा बाहेर काढून अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गार्बेज पोकलेनच्या साहाय्याने रात्रभर कचरा स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू होते. मात्र इमारतीच्या आत रात्री कोणतेही कार्य करण्यात आले नाही..Pimpri Building Collapse: पुण्यात मोठी दुर्घटना! पिंपरी-चिंचवडमध्ये इमारत कोसळली; १४ पेक्षा जास्त लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले, बचावकार्य सुरू.साईनाथ रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या आठ जखमींपैकी चार जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. उर्वरित चार जणांपैकी दोघे आयसीयूत आहेत. एकाला छाती व पोटात गंभीर मार लागला असून, दुसऱ्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याचे ऑपरेशन यशस्वी झाले आहे..कठीण परिस्थिती असतानाही बचाव पथकाने मोठ्या जिद्दीने काम केले. रात्रीपर्यंत बचावकार्य पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते, मात्र पहाट होऊनही प्रयत्न सुरूच आहेत. मोशी येथील ही दुर्घटना PCMC प्रशासनासाठी मोठी कसोटी ठरली असून, सर्व यंत्रणा २४ तास सक्रिय आहेत..नातेवाईंकाचा गंभीर आरोपअडकलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे की, पहाटे ३ च्या सुमारास बचावकार्य थांबवण्यात आले होते आणि घटनास्थळी प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी उपस्थित नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.