पुणे

Moshi Building : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत तिसऱ्या दिवशीही बचावकार्य सुरूच; १६ जणांना बाहेर काढण्यात यश, ढिगाऱ्याखाली अजूनही कामगार अडकले

PCMC Waste-to-Energy Accident : जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून काहींची प्रकृती गंभीर आहे. प्रशासनाने धोका टाळण्यासाठी इमारत न पाडता कचरा हटवण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित अडकलेल्या व्यक्तींसाठी शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे.
Rescue teams using heavy machinery to clear massive garbage debris

Rescue teams using heavy machinery to clear massive garbage debris

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Massive Garbage Collapse at Moshi Waste-to-Energy Plant : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा प्रचंड डोंगर कोसळल्याची भीषण दुर्घटना घडल्यानंतर बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. घटनेला ४० तास उलटून गेले तरी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न क्षणाक्षणाला सुरू आहेत.

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