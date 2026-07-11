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Pune: मोशीत बचाव कार्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राची मदत; ‘एनडीआरएफ’कडून शर्थीचे प्रयत्न; आठ जणांचा शोध सुरू

NDRF Deploys Advanced Demolition Excavator at Moshi Site: मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर एनडीआरएफकडून अत्याधुनिक डेमॉलिशन एक्सकॅव्हेटरच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मोशीतील कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा काँक्रीट भाग फोडण्यासाठी अत्याधुनिक डेमॉलिशन एक्सकॅव्हेटर मशिन शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास घटनास्थळी आणण्यात आले. याद्वारे इमारतीचा अस्थिर भाग स्थिर करण्याचे आणि त्यात अडकलेल्या कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी मार्ग तयार करण्याचे काम राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने (एनडीआरएफ) सुरू केले.

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