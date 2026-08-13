मोशी दुर्घटनेतील मृताच्या पत्नीनं संपवंल आयुष्य, २ चिमुकल्या मुली महिन्याभरात आई-वडिलांच्या मायेला पोरक्या

मोशीत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात महिन्याभरापूर्वी मृत्यू झालेल्या नागेश गायकवाडच्या पत्नीचा मृतदेह घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. सोनाली नागेश गायकवाड असं आत्महत्या केलेल्या २३ वर्षीय महिलेचं नाव आहे. मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नागेश गायकवाड यांच्यासह एकूण ९ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. .सोनाली यांचे पती नागेश यांचा मोशीतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात घडलेल्या दुर्घटनेत मृत्यू झाला होता. यानंतर त्यांना सरकारकडून मदतही मिळाली होती. याच मदतीच्या पैशातून कौटुंबिक वाद गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होते अशी माहिती समजते. सोनाली यांनी याच वादातून टोकाचं पाऊल उचललं असल्याची चर्चा आहे..लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनला ३ हजार रुपये, पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी वर्ग; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.नागेशच्या मृत्यूनंतर मिळालेले मदतीचे सगळे पैसे दिराने आणि कुटुंबाने हडप केल्याचा आरोप आहे. पैशाच्या वादातूनच सोनाली यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली असल्याची माहिती आता समोर येतेय. दरम्यान, महिन्याभरात घडलेल्या या घटनेमुळे नागेश गायकवाड यांच्या कुटुंबावर दु;खाचा डोंगर कोसळला आहे..नागेशचे वडील टाटा मोटर्समध्ये स्वच्छता कर्मचारी आहेत. तर मोठा भाऊसुद्धा टाटा मोटर्समध्ये काम करतो. नागेशची पत्नी सोनाली गृहिणी होती. त्यांना चार वर्षांची श्रेया आणि दीड वर्षांची प्रिया अशा मुली आहेत. या दोन्ही मुलींची जबाबदारी सोनालीवर होती पण आता नागेश यांच्या मृत्यूनंतर सोनालीनेही आत्महत्या केल्यानं दोन्ही लेकी आई-वडिलांच्या मायेला पोरक्या झाल्या. गायकवाड कुटुंब मोशीतील बोराडे वस्तीत वास्तव्यास आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.