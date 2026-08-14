Stray Dog Attack : आईसोबत चाललेल्या मुलावर मोकाट कुत्र्यांचा हल्ला; प्रसंगावधान राखून आईने स्वतःच्या अंगावर हल्ला झेलत मुलाचे प्राण वाचवले, झटापटीत आई गंभीर जखमी

पारगाव - शिरदाळे, ता. आंबेगाव येथे आज शुक्रवारी सकाळी गोठ्यावर दूध काढण्यासाठी आई सोबत जात असलेल्या नऊ वर्षाच्या मुलावर मोकाट कुत्र्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. प्रसंगावधान राखून आईने स्वतःच्या अंगावर हल्ला झेलत मुलाचे प्राण वाचवले. मात्र, या झटापटीत आई गंभीर जखमी झाली झाली. रुपाली उत्तम रणपिसे (वय-३२ वर्ष) या कुत्र्याने चावा घेतल्याने जखमी झाल्या तर मुलगा शिवम उत्तम रणपिसे (वय-९ वर्ष) याला बाजूला ढकलल्याने जमिनीवर पडुन किरकोळ जखमी झाला..रोजच्या प्रमाणे आज सकाळी रुपाली उत्तम रणपिसे व मुलगा शिवम रणपिसे हे दोघे गोठ्यावर जनावरांचे दूध काढण्यासाठी जात असताना रस्त्यात आठ ते दहा मोकाट कुत्री बसली होती. हि सर्व कुत्री जोरात भुंकत शिवम वर धाऊन आली. परंतु, रुपाली रणपिसे यांनी प्रसंगावधान राखत त्यांनी शिवमला उचलून समोरच्या बाजूला ढकलून दिले. त्या कुत्र्यांनी आपला मोर्चा रुपाली रणपिसे यांच्याकडे वळवून जीवघेणा हल्ला केला व शरीरावर बऱ्याच ठिकाणी चावा घेतला..त्यांनी आरडा-ओरडा केल्यानंतर जवळच असलेले कांताराम तांबे यांनी धावत येऊन त्या कुत्र्यांना हुसकावून लावले. परंतु तो पर्यंत त्या कुत्र्यांनी रुपाली रणपिसे यांना अनेक ठिकाणी चावा घेतला होता. शिवमला बाजूला जोरात ढकलल्याने तो जमिनीवर पडला. त्यामुळे त्यालाही किरकोळ जखमा झाल्या. रुपाली रणपिसे यांच्यावर धामणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार करण्यात आले..भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव लक्षात घेता त्याच्यावर प्रतिबंध आणणे गरजेचे असून या घटनेमुळे ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत. कारण अनेक लहान मुले सुट्टीच्या दिवशी तसेच इतर वेळी गावात वावरत असतात परंतु या कुत्र्यांमुळे ग्रामस्थ भयभीत झाले आहे. ज्या नागरिकांकडे पाळीव कुत्रे आहेत. त्यांनी आपापली कुत्रे बांधून ठेवायला हवीत तसेच त्याचा त्रास स्थानिक ग्रामस्थांना होता कामा नये अशी देखील ग्रामस्थ्यांची इच्छा आहे. गावात फिरणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांवर प्रशासनाने तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी माजी उपसरपंच मयुर सरडे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.