Pune News : आईच्या काळजाने घेतला बेपत्ता लेकीचा शोध; बाणेर आणि रेल्वे पोलिसांची कौतुकास्पद कामगिरी

पुणे - ‘कुणीतरी माझ्याविरुद्ध कट रचतंय...कुणीतरी मला जिवे मारणार...’ हा डोक्यात सतत फिरणारा एक अनाकलनीय भास. त्या अस्वस्थतेतून स्वतःला वाचवण्यासाठी ती घराबाहेर पडली. हातात मोबाईल नाही, खिशात पैसे नाहीत. तिने चक्क रेल्वेने ‘जम्मू-काश्मीर ते कन्याकुमारी’ असा विनातिकीट प्रवास केला..कधी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तर कधी दिल्ली. मात्र, इकडे पुण्यात आई आणि पतीच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. अखेर २५ दिवसांच्या अहोरात्र शोधानंतर आईच्या आर्त हाकेला आणि पोलिसांच्या प्रयत्नांना यश आले.पाषाणमधील स्टेट बँक नगरमधून बेपत्ता झालेल्या ४१ वर्षीय उच्चशिक्षित तरुणीचा शोध लावण्यात बाणेर आणि लोहमार्ग पोलिसांना यश आले. या मोहिमेत ‘सकाळ’नेही सामाजिक बांधीलकी जपत महत्त्वाचा दुवा म्हणून भूमिका बजावली..नेमके काय घडले?या तरुणीला मानसिक आजार असल्याने औषधोपचार सुरू होते. परंतु, तीन मे रोजी मानसिक आजार बळावला. याच मनःस्थितीत ती घरातून गायब झाली. अखेर बाणेर पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. लेक बेपत्ता झाल्याचे समजताच अमरावतीमधील तिच्या आईच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आईने पुण्यात धाव घेतली. तिच्या शोधासाठी पती आणि कुटुंबीय रात्रंदिवस फिरत होते..घरातून निघून तरुणी रेल्वेत बसली. तिला स्वतःलाही माहीत नव्हते की ती कोठे चालली आहे. ती सतत रेल्वे आणि रेल्वे फलाटांवरच राहत होती. कोणी काही दिले तर खायचे, नाहीतर उपाशी राहायचे. तिने एक-दोन वेळेस रेल्वेतील सहप्रवाशांच्या मोबाईलवरून घरच्यांना फोन केला. ‘मी इथे आहे,’ एवढेच ती सांगायची. पती आणि नातेवाईक तातडीने त्या शहरात पोहोचायचे, पण त्यापूर्वीच ती दुसऱ्या रेल्वेत बसून निघून गेलेली असायची..पोलिसांचे ‘मिशन रेस्क्यू’बाणेर आणि पुणे रेल्वे पोलिसांनी रेल्वेच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर माहिती पसरवून अवघ्या काही तासांत एका बेपत्ता तरुणीचा शोध घेतला. रत्नागिरी-मुंबई रेल्वेने प्रवास करताना तिने पतीला फोन केला होता. पनवेल स्थानकावर पोलिसांनी तिला रेल्वेतून सुखरूप शोधून पुण्यात कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले. सध्या तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..ईश्वराच्या कृपेमुळेच माझी मुलगी सुखरूप परत मिळाली. याचा आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही. या कठीण काळात माझी मुलगी शोधण्यासाठी पोलिस यंत्रणा आणि ‘सकाळ’चे खूप मोठे सहकार्य लाभले. मी सर्वांची ऋणी आहे.- बेपत्ता तरुणीची आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.