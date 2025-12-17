Leopard Attack : बिबट्यापुढे धाडसी मातेचे शौर्य ठरले व्यर्थ; डोळ्यांदेखत पोटच्या गोळ्याला नेले फरपटत; हंबरड्याने पाणावले उपस्थितांचे डोळे

नारायणगाव - पारगावतर्फे आळे-रामवाडी (ता. जुन्नर) येथे शेतात काम करत असताना काळ बनून आलेल्या बिबट्याने चिमुकल्या रोहितवर हल्ला केला. आईच्या डोळ्यांसमोरच बिबट्याने त्याची मान पकडली आणि उसाच्या शेतात फरपटत नेले. पोटच्या गोळ्याला वाचविण्यासाठी मातेने स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता बिबट्यावर झडप घातली..रोहितला वाचविण्यासाठी ती बिबट्याशी झुंजली, त्याचे पाय धरून ओढत राहिली. पण क्रूर बिबट्याने रोहितला सोडले नाही, मदत येईपर्यंत खूप उशीर झाला होता. मानेत सुळे घुसल्याने रक्तस्राव होऊन रोहितने आईच्या कुशीतच अखेरचा श्वास घेतला. या हृदयद्रावक घटनेची माहिती देताना आईच्या हंबरड्याने उपस्थितांचे डोळे पाणावले.‘शेतात काम करत असताना माझ्या डोळ्यासमोर बिबट्याने रोहितची मान धरली व उसाच्या शेतात फरपटत घेऊन जात असताना रोहितला वाचवण्यासाठी मी बिबट्यावर झडप टाकली. बिबट्याच्या जबड्यातून सोडवण्यासाठी रोहितचे पाय धरून मागे ओढत असताना बिबट्या मानेला धरून रोहितला पुढे ओढत होता; मात्र त्याने रोहितला सोडले नाही..बिबट्याला दगड मारले. मदतीला पती श्रीधर भोर धावून आले. त्यानंतर रोहितला बिबट्याने सोडले; मात्र मानेत सुळे शिरल्याने रक्तस्राव होऊन रोहितचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.’ या हृदयद्रावक व मन सुन्न करणाऱ्या घटनेची माहिती देताना रोहितची आई पुष्पा बाबू कापरे (वय ३६) यांनी फोडलेला हंबरडा अंगावर शहारे आणणारा होता. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पोटचा गोळा वाचवण्यासाठीची मातेची झुंज अखेर अपयशी ठरली..रोहा तालुक्यातील आराची आदिवासी वाडी येथील बाबू कापरे व इतर दोन कुटुंबे पारगाव तर्फे आळे (रामवाडी) येथील श्रीराम भोर यांच्या शेतात कांदा लागवडीसाठी आले होते. सोमवारी (ता. १५) सकाळी कांदा लागवड सुरू असताना रोहितला तहान लागल्याने त्याची मोठी बहीण पाणी आणण्यासाठी गेली असता बिबट्याने डाव साधला..सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास उसातून आलेल्या बिबट्याने बांधावर सावलीला बसलेल्या रोहितची (वय ८) मान धरून उसात फरफटत घेऊन जात असताना रोहितला वाचवण्यासाठी पुष्पा कापरे यांनी बिबट्याशी दिलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली. पोटासाठी आलेल्या मातेला पोटचा गोळा हरपण्याची वेळ आली. दरम्यान, शासनाने बिबट्यांचा वेळीच बंदोबस्त करावा, अशी वेळ कोणावर येऊ नये अशी आर्त हाक रोहितच्या आईने हंबरडा फोडत दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.