Leopard Attack : बिबट्यापुढे धाडसी मातेचे शौर्य ठरले व्यर्थ; डोळ्यांदेखत पोटच्या गोळ्याला नेले फरपटत; हंबरड्याने पाणावले उपस्थितांचे डोळे

शेतात काम करत असताना काळ बनून आलेल्या बिबट्याने चिमुकल्या रोहितवर हल्ला केला.
नारायणगाव - पारगावतर्फे आळे-रामवाडी (ता. जुन्नर) येथे शेतात काम करत असताना काळ बनून आलेल्या बिबट्याने चिमुकल्या रोहितवर हल्ला केला. आईच्या डोळ्यांसमोरच बिबट्याने त्याची मान पकडली आणि उसाच्या शेतात फरपटत नेले. पोटच्या गोळ्याला वाचविण्यासाठी मातेने स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता बिबट्यावर झडप घातली.

