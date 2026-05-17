पुणे

माय
इथेही उगवतो दिवस रोज साडेपाचच्या भोंग्यानंतर
तुझ्यासारखीच मीही उट्टे, खरकटी काढते
परसदार अन् अंगणातला केरकचरा काढते
फक्त तू सुनं सोडायचीस अंगण
मी थोडीशी रांगोळी रेखाटते
तुझ्यासारखीच मीही तव्यावर भाकरी भाजते
तू शिकवल्या होत्या तशाच भाज्या रोज करते
जेवणाआधी तू पहायचीस वाट आंधळ्या फकिराची
इथे मी रोज गायीला घास घालते
तुझ्यासारखीच चालते
तुझ्यासारखीच बोलते
तुझ्यासारखीच वागते
तुझ्यासारखीच राहते
सारं सारं काही तुझ्यासारखंच करते
फक्त तू सुनं सोडलेल्या कपाळावर
मी थोडंसं कुंकू रेखाटते
मग तूच सांग ना माय?
मी वेगळं काय करते???

शर्मिला गोसावी
(९३२५१०७५८८)

