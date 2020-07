'कोरोना'पासून बचावासाठी खासदार अमोल कोल्हेंनी सूचविला भन्नाट उपाय

कोरोनाच्या रूग्णांची संख्या सतत वाढत आहे.. आणि सरकारी यंत्रणेबरोबर आपली प्रत्येकाची देखील जबाबदारी आहे.. स्वत:ची आणि इतरांची काळजी घेण्याची! मुखपट्टी(मास्क) चा योग्य वापर निश्चितच कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला अटकाव करू शकतो मग हलगर्जीपणा कशाला? #fightcorona

A post shared by Dr. Amol Kolhe (@amolrkolhe) on Jul 6, 2020 at 10:29pm PDT