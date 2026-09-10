MP Medha Kulkarni : खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांना संसदरत्न पुरस्कार

पुणे - प्राईम पॉईंट फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणाऱ्या संसदरत्न पुरस्काराने राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांना गौरविण्यात आले. राज्यसभेतील एकूण कामगिरीमध्ये 'ओव्हर ऑल टॉपर' म्हणूनही त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला आहे..माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार, ज्युरी समितीचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या उपस्थितीत हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले..कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत रेल्वे, महिला सुरक्षा, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि कॉर्पोरेट जिहाद यांसारख्या विषयांवर मांडणी केली. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात त्यांनी विमा सुरक्षा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, आधार प्रमाणीकरण, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आणि शेतजमिनीबाबत लक्षवेधी मांडल्या होत्या..हा पुरस्कार पक्षनेतृत्वाचा विश्वास आणि जनतेच्या आशीर्वादाची पावती असून, यामुळे जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ झाली आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.