पुणे

MP Medha Kulkarni : खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांना संसदरत्न पुरस्कार

प्राईम पॉईंट फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणाऱ्या संसदरत्न पुरस्काराने राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांना गौरविण्यात आले.
MP Dr Medha Kulkarni Honored with Sansad Ratna Award

MP Dr Medha Kulkarni Honored with Sansad Ratna Award

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - प्राईम पॉईंट फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणाऱ्या संसदरत्न पुरस्काराने राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांना गौरविण्यात आले. राज्यसभेतील एकूण कामगिरीमध्ये 'ओव्हर ऑल टॉपर' म्हणूनही त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला आहे.

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