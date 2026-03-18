पुणे : श्री भीमाशंकर मंदिराच्या सभामंडपाचे बांधकाम सुरू असल्याने दर्शनाला बंदी असतानाही भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्याचे प्रकरण मंदिराचे विश्वस्त आणि पोलिसांना चांगलेच महागात पडले आहे. खेडच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!.कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसरात सभामंडप आणि अन्य सुविधा देण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. त्यानुसार जानेवारीपासून मंदिरात जाण्यास भाविकांना बंदी घातली आहे. महाशिवरात्रीच्या काळातही ती कायम होती. असे असूनही दुबे यांनी दर्शन घेतल्याने जिल्हा प्रशासनावर टीकेची झोड उठली आहे. या प्रकरणाचे पडसादही विधानसभेत उमटले. त्याची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे..या भागात दोन ठिकाणी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले असतानाही दुबे यांची मोटार पहिल्या बॅरिकेडचा अडथळा पार करीत पुढे नेण्यात आली. त्यांना मंदिरात भीमाशंकराचे दर्शन घेता यावे, यासाठी मंदिराच्या विश्वस्तांनी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराचे कुलूप उघडले आणि त्यांना प्रवेश दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांना दिले होते. त्यानुसार दौंडे यांनी मंदिराचे विश्वस्त आणि पोलिस निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...काय आहे प्रकरणदुबे शनिवारी दुपारी हेलिकॉप्टरने खेड येथे पोचले. त्यासाठीचे हेलिपॅड एका खासगी जागेत तयार केले होते. ही जागा खासगी असल्याने त्यासाठी परवानगीची गरज नव्हती. महायुतीतील मित्र पक्षाच्या एका मोठ्या नेत्याने त्यांना मदत केली. तेथून मोटारीने ते भीमाशंकर येथे गेले. आम्ही मंदिर परिसराचे सर्वेक्षण करत आहोत, असे सांगून ते मंदिराजवळ आले. त्यातच दुपारच्या आरतीला पुजाऱ्यांनी गाभारा खुला केल्यावर दुबे यांनी प्रवेश केला. पुजाऱ्यांनी त्यांना मज्जाव केल्यानंतरही त्यांनी दर्शन घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.