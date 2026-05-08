MP Nilesh Lanke : खासदार नीलेश लंके रूबीत दाखल; प्रकृती स्थिर

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे अहिल्यानगर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार नीलेश लंके यांना वैद्यकीय तपासणी व उपचारासाठी रूबी हॉल क्लिनिक रुग्णालयात शुक्रवारी दुपारी दाखल करण्यात आले आहे. सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर वैद्यकीय तपासण्या व उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली. .खासदार लंके यांच्या फुप्फुसाचा संसर्ग झाला असून त्यांना याआधी अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. मात्र, तेथे प्रकृतीमध्ये सुधारणा न झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना पुण्याला हलविण्यात आले. त्यांच्यावर रूबीमध्ये अतिदक्षता विभागाच्या संचालक डॉ. प्राची साठे यांच्या अंतर्गत उपचार सूरू आहेत..त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार करणारी वैद्यकीय पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत निरीक्षण ठेवून आहे, अशी माहिती डॉ. साठे यांनी दिली. दरम्यान, लंके यांनीही त्यांची प्रकृती स्थिर असून डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.