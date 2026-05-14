पुणे

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडले शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न

सोलापूर, ता. १४ : जिल्ह्यातील आणि लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची शेतकरी शिष्टमंडळासह भेट घेतली. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानभरपाई, खरीप २०२३ मधील वंचित शेतकऱ्यांच्या मंजूर विमा रकमेचे वितरण तसेच सीना नदीमध्ये भीमा-कोळेगाव धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित प्रश्नांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी शेतकरी हिताला प्राधान्य देत पीकविमा, पाणी आणि नुकसानभरपाईसारखे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी आणि विमा मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून ग्रामस्थ आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उत्तर सोलापूर तालुका अध्यक्ष भारत जाधव, सचिन गुंड, जिल्हा समन्वयक मनोज यलगुलवार, प्रवीण भोसले, अमोल सलवदे यांच्यासह इतर शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

