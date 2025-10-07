पुणे

MP Supriya Sule : सरन्यायाधिशांवरील हल्ल्याची संसदेत चर्चा घडवून आणा; खासदार सुप्रिया सुळेंची मागणी

बारामतीत मौन आंदोलन केल्यानंतर सुप्रिया सुळे माध्यमांशी बोलत होत्या.
बारामती - भारताच्या सरन्यायाधिशांवर हल्ला होणे हा दिवस काळा दिवस म्हणावा लागेल, या विषयाची संसदेत चर्चा घडवून आणत या घटनेचा एकमुखी निषेध होण्यासाठी सरकारला आपण विनंती करणार असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

