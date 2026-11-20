बारामती - दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बारामती तालुक्यातील पाणीप्रश्न, चारा आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांचा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी (ता. 20) आढावा घेतला.बारामतीच्या प्रशासकीय भवन येथे माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, दर महिन्याला बारामतीतील विविध प्रश्नांचा आढावा घेत असते. मात्र, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. .रोहित पवार यांच्याशी संबंधित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना, ही क्लिप तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवणार असून, याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणार असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. भाजपकडून मतचोरी आणि एसआयआर प्रक्रियेबाबत उपस्थित होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर या क्लिपची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बारामती दौऱ्याबाबत बोलताना सुळे म्हणाल्या, यापूर्वी दौऱ्याची तारीख निश्चित झाली होती. मात्र, त्यावेळी शरद पवार यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते रुग्णालयात होते, त्या मुळे आम्हीच पंतप्रधान कार्यालयाला दौरा पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते आज प्रथमच बारामतीत येत आहेत. विद्या प्रतिष्ठानमधील विकासकामे किंवा अन्य विषयांसंदर्भात ते बैठक घेणार आहेत..मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या वसुलीच्या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त करताना, मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कोणी चुकीच्या पद्धतीने वसुली करत असेल तर पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली.शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबतच्या सुनावणीवर भाष्य करताना, मी भविष्यवाणी करत नाही; मात्र कालही तो पक्ष उद्धवजींचाच होता, आजही आहे आणि उद्याही राहील, असे त्या म्हणाल्या.बारामती विमानतळाच्या विकासासाठी निधी आधीच मंजूर झाला असता तर अजित पवार यांचा अपघात टाळता आला असता का, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर, 'तुमचे म्हणणे बरोबर आहे,' अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी दिली..नगरपरिषद व प्रशासकीय भवन येथे बैठक....बारामती नगरपरिषद कार्यालय तसेच प्रशासकीय भवन येथे सुप्रिया सुळे यांनी विद्या प्रतिष्ठानचे खजिनदार युगेंद्र पवार यांच्या समवेत भेट देऊन मुख्याधिकारी पंकज भुसे व उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे व तहसिलदार स्वप्नील रावडे यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी बारामती शहर व तालुक्यातील विविध नागरी समस्या आणि विकासकामांवर सविस्तर चर्चा केली.याप्रसंगी युगेंद्र पवार, बारामती नगरपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे गव्हाळे, सुभाषआप्पा ढोले, शिवाजीराव खटकाळे, राजेंद्र जगताप, वनिता बनकर, ॲड. बळवंत बेलदार, संदीप देवकाते, राणी नवले यांच्यासह नागरिक आणि अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.