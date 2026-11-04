Pune News: चौकशी यादीतून राज्यसेवा परीक्षा वगळली; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून यादी जाहीर; 'या' परीक्षांची होणार चौकशी?

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाच्या कामकाजाला अखेर गती मिळाली आहे. आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी नऊ परीक्षांच्या चौकशीसाठी पुरावे सादर करण्याचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले. मात्र, या नऊ परीक्षांच्या यादीत ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’ चा समावेश केलेला नाही. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...विशेष म्हणजे, या परीक्षेच्या निकालातील गुणांच्या मूल्यमापनाबाबत विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यामुळे इतर परीक्षांची चौकशी होत असताना ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’ला चौकशीच्या कक्षेबाहेर का ठेवले, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटल्याची प्रकरणे, तसेच आयोगावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचा चौकशी आयोग स्थापन केला आहे..या आयोगाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सदस्य सचिव मुंढे यांनी जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली. यामध्ये चौकशीसाठी नऊ परीक्षांची यादी जाहीर केली असून, या परीक्षांशी संबंधित व्यक्तींना १६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह निवेदने, उपलब्ध पुरावे सादर करता येतील. मात्र, या प्रक्रियेत ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’चा उल्लेख केलेला नाही..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.या परीक्षांची होणार चौकशीऔषध निरीक्षक परीक्षा, गट-ब, २०२५, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४, अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.