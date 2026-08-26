MPSC Paper Leak : लव्हस्टोरीतून एमपीएससीचा पेपर फुटला; प्रेमासाठी पेपर फोडल्याने यंत्रणा खडबडून जागी, असं काय घडलं?

MPSC Drug Inspector Paper Leak : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी घेण्यात आलेली संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. त्यामुळे आयोगाने फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..या पेपरफुटीमागे प्रेमप्रकरणाचा संबंध असल्याचा संशय तपासातून समोर आला आहे. एका उमेदवाराने आयोगातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधून प्रश्नसंच मिळवल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रश्नसंच केवळ एका उमेदवारापर्यंतच पोहोचल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक निष्कर्ष असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..२२ मार्चला झाली होती चाळणी परीक्षाऔषध निरीक्षक पदाची चाळणी परीक्षा २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल १२ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ ते २२ जुलैदरम्यान घेण्यात आल्या. २२ जुलै रोजी मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर ४८५ पात्र आणि ३ अपात्र अशा ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.सर्व उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणारपेपरफुटीच्या प्रकारात केवळ एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष असला तरी आयोगाने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे या भरतीतील सर्व संबंधित उमेदवारांना फेरपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच त्यांच्याकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख आणि वेळ याबाबत आयोगाकडून स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.