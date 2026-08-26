Sakal Impact | MPSC Drug Inspector Exam Scam: एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीत पेपरफुटीला दुजोरा; संपूर्ण प्रक्रिया रद्द, शुल्काविना फेरपरीक्षा जाहीर

प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) औषध निरीक्षक (गट-ब) पदाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि गैरप्रकार झाल्याच्या चर्चांना अखेर दुजोरा मिळाला आहे. या परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा लाभ झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली आहे. .या पदांसाठी आता फेरपरीक्षा घेण्यात येणार असून, संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ‘सकाळ’ने औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याच्या तक्रारी, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले दावे आणि विद्यार्थ्यांच्या संभ्रमाबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. आयोगाने मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांकडे प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल आयोगाला सादर करण्यात आला आहे..या अहवालातील निष्कर्षानुसार एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाला आणि त्याचा त्याला लाभ झाला, असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष पोलिसांनी नोंदविल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराचा आरोप केवळ सोशल मीडियावरील चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीतही त्याला आधार मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..दरम्यान, औषध निरीक्षक पदासाठी २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. १२ जून रोजी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. त्यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ ते २२ जुलैदरम्यान घेण्यात आल्या. २२ जुलै रोजी मुलाखती संपल्यानंतर ४८५ पात्र आणि तीन अपात्र उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती..मात्र, २२ ते २६ जुलैदरम्यान काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींकडून आयोगाकडे परीक्षा गैरप्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी, २० मार्च रोजीच काही उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका अथवा प्रश्न मिळाले होते आणि ते सोशल मीडिया किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसारित झाल्याचा दावा या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोगाने मुंबई पोलिसांकडे चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली होती..फेरपरीक्षा शुल्काविनाचपरीक्षेची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता कायम ठेवण्यासोबतच उमेदवारांचा आयोगावरील विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ‘एमपीएससी’ने स्पष्ट केले आहे. याच जाहिरातीतील औषध निरीक्षक पदांसाठी आयोगाकडून फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि कोणतेही परीक्षा शुल्कही आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेचे वेळापत्रक आणि अन्य तपशील स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहेत..‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखलऔषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीबाबत ‘सकाळ’ने २७ ऑगस्टच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम आणि संबंधित तक्रारी समोर आणल्या होत्या. त्यावेळी आयोगाने पेपरफुटीचे आरोप फेटाळले होते. मात्र, आता आयोगानेच पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल समोर ठेवत एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा लाभ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे..‘‘दिवस-रात्र अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. गैरप्रकार समोर आल्यानंतर परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, आता फेरपरीक्षेचे वेळापत्रक तातडीने जाहीर करून ती संपूर्ण पारदर्शकतेने पार पाडावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे अधिक शैक्षणिक व मानसिक नुकसान होणार नाही.’’- संपत कांबळे, विद्यार्थी.‘‘पेपरफुटीचे गांभीर्य ओळखून 'औषध निरीक्षक' परीक्षा रद्द करण्याचा तातडीने निर्णय घेतल्याबद्दल आयोगाचे मनःपूर्वक आभार. मात्र, या गैरप्रकारात सहभागी असणाऱ्या सर्व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्यात यावे. तसेच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलीस आणि आयोगाने अधिक कडक भूमिका घ्यावी, हीच सर्व प्रामाणिक विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे.’’- गणेश भिसे, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.