Pune MPSC News: एमपीएससी चौकशी आयोगाची अद्याप एकही बैठक नाही; उर्वरित ४५ दिवसांत तपास कसा पूर्ण होणार?

-प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या कामकाजाला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. आयोगाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असताना, त्यातील १५ दिवस उलटूनही एकही बैठक झालेली नाही. तसेच, चौकशीचे नेमके स्वरूप आणि कार्यपद्धती निश्चित करणारा आराखडाही तयार झालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत चौकशी पूर्ण होऊन ठोस निष्कर्ष समोर कसा येणार? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात चौकशी आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि या प्रकरणात आयोगातील अधिकाऱ्यांवर झालेले आरोप यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला होता. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा. आयोगाच्या सर्व परीक्षांची सखोल चौकशी करावी. तसेच आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय आणि परीक्षा प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या मागण्यांसाठी ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन केले होते..या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारतर्फे काही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आयोगाच्या कारभाराची सखोल न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी ‘चौकशी आयोग’ स्थापन करून संबंधितांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंडे, तर सदस्य म्हणून पोलिस अधिकारी लखमी गौतम, माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आयोगाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या आयोगाची अद्याप एकही बैठक पार पडली नाही. तसेच चौकशीच्या कामकाजाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..याविषयी बोलताना स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी म्हणाले, ‘‘एमपीएससीच्या परीक्षांवर विश्वास ठेवून आम्ही अनेक वर्षे अभ्यास करतो. मात्र, पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षा पुढे ढकलणे आणि निकालांबाबत निर्माण होणारी अनिश्चितता यामुळे आमचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशी आयोग स्थापन झाल्याने दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ६० दिवसांपैकी १५ दिवस उलटूनही बैठक झाली नसेल, तर चौकशी वेळेत कशी पूर्ण होणार? आयोगाने तातडीने काम सुरू करून चौकशीचे मुद्दे आणि कालमर्यादा जाहीर करावी.’’.‘‘११ दिवसांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने फक्त आश्वासने देऊन आमची बोळवण केली आहे. ६० दिवसांत अहवाल द्यायचा आहे आणि १५ दिवस उलटूनही साधी बैठक होत नाही, यावरून सरकार या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. मुळात चौकशीचा आराखडाच तयार नसेल, तर उर्वरित वेळेत चौकशी पूर्ण कशी होणार? हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा डाव आहे.’’- ज्ञानेश्वर देशपांडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘औषध निरीक्षक भरती परीक्षेत स्वतः आयोगाचे अधिकारीच आरोपी आढळले. ते अधिकारी ज्या काळात कार्यरत होते, त्या काळात झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी व्हावी ही आमची मागणी होती. समितीत माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आणि तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे कडक अधिकारी असल्याने आम्हाला न्यायाची अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप कामाला सुरुवातच न झाल्याने या समितीकडून आम्हाला न्याय मिळेल की नाही, याबाबत आता शंका वाटू लागली आहे.’’- प्रथमेश निकते, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘‘मंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला जाईल असे वाटले होते, पण आता समिती केवळ कागदावरच स्थापन केली आहे का, असा प्रश्न पडतो. उर्वरित ४५ दिवसांत ही समिती सर्व आजी-माजी सदस्य आणि अध्यक्षांची चौकशी कशी पूर्ण करणार? विद्यार्थ्यांचा रस्त्यावरील रोष शांत करण्यासाठी सरकारने केलेला हा केवळ एक तात्पुरता देखावा वाटत आहे. यातून काहीही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.’’- हितेश सराटे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.