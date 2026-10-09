Pune MPSC Protest: एमपीएससी आंदोलनाचा तिढा कायम; आठ दिवस उलटले, सरकार आणि आंदोलकांत संवादच नाही

-प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला गुरुवारी (ता. ८) आठ दिवस पूर्ण झाले. मात्र, या कालावधीत आंदोलक आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चेची एकही फेरी झालेली नाही. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने आंदोलनाचा तिढा कायम आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आणखी किती दिवस चालणार आणि त्यावर तोडगा कसा निघणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...एमपीएससी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धतीसह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल आणि लालबहादूर शास्त्री रस्ता गुरुवारपासून (ता. १) आंदोलन सुरू आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांमध्ये एमपीएससीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. .एमपीएससीच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासह विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विविध विद्यार्थी संघटनांच्या शिष्टमंडळाची सुमारे तीन तास बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने मुंबईत आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर पुण्यातील घडामोडींना वेगळे वळण मिळाले. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नवी पेठेतील एस. एम. जोशी पुलाजवळ पुन्हा आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनाला राहूल गांधींसह देशभरातून विरोधी पक्षांतील बहुतांश नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला..आंदोलक-सरकारमध्ये संवाद नाहीचएकीकडे विरोधकांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असताना दुसरीकडे गेल्या आठ दिवसांत राज्य सरकारकडून आंदोलकांशी थेट चर्चा झालेली नाही. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांकडून सातत्याने मांडली जात आहे. याचकाळात आंदोलन चर्चेच्या माध्यमातून मिटावे, यासाठी पोलिसांकडूनही अयशस्वी प्रयत्न झाले. त्यानंतर राज्य सरकारमधील दोन मंत्री गुरुवारी पुण्यात येऊन आंदोलकांशी चर्चा करणार असल्याचे आंदोलनाच्या ठिकाणाहून सांगण्यात आले होते. मात्र, दिवसभरात सरकारचे कोणतेही प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी आले नाहीत. त्यामुळे चर्चेची शक्यता निर्माण होऊनही प्रत्यक्ष संवाद होऊ शकला नाही..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.तोडग्याची प्रतिक्षा...आंदोलन लांबत असल्याने त्यावर लवकर तोडगा निघावा, अशी चर्चा दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी खासगीत व्यक्त करीत आहेत. मात्र, सरकार किंवा आंदोलकांकडून चर्चेसंदर्भात अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा तिढा कायम असून, तो सोडविण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार, याकडे विद्यार्थ्यांसह पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. ७) रात्री आंदोलनातील ऋषिकेश गांगर्डे आणि गजानन शेळके या दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. दोघांचीही प्रकृती आता स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.