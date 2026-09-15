MPSC Exam : राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे पेपर नव्याने सेट करा; पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’च्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणामुळे आगामी ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६’च्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबतही उमेदवारांमध्ये संशय निर्माण झाला आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातच या प्रश्नपत्रिका तयार झाल्या असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा आयोगावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी या परीक्षेचे पेपर नव्याने सेट करावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..तसेच, राज्यसेवा २०२५ च्या मुलाखतींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणी होईपर्यंत त्या थांबविण्याचे जाहीर केले असले तरी, आयोगाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे मुलाखतीची तयारी करायची की मुख्य परीक्षेचा अभ्यास, या द्विधा मनःस्थितीत उमेदवार अडकले आहेत.‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२६चा निकाल २२ जूनला जाहीर झाला असून, मुख्य परीक्षा ३ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान नियोजित आहे. याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता अमोल देबडवार म्हणाले, ‘‘परीक्षेला अवघे १६ दिवस उरले आहेत. परीक्षेचे पेपर साधारण दोन महिने आधीच सेट केले जात असल्याने, आयोगाचे निलंबित अव्वर सचिव अभिजित लेंडवे याच्या कार्यकाळातच हे पेपर तयार झाले असण्याची दाट शक्यता आहे..औषध निरीक्षक परीक्षेचे पेपर दोन महिने आधीच फुटल्याची बाब खुद्द एमपीएससी अध्यक्षांनी मांडली आहे. त्यामुळे विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आयोगाने जुने पेपर रद्द करून नव्याने पेपर सेट करावेत.’’ यासंदर्भात एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही आणि आयोगाचे मौनआयोगाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची फेरतपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ‘फेरतपासणी होईपर्यंत आयोगाला सांगून मुलाखतीही थांबविण्यात येतील,’ अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतरही एमपीएससीकडून मुलाखतींबाबत स्वतंत्र अधिकृत परिपत्रक किंवा वेळापत्रक जाहीर झालेले नसल्याने उमेदवारांची चिंता कायम आहे..राज्यसेवा २०२५ ची पूर्व परीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ ला झाली होती. त्यानंतर मुख्य परीक्षा ५ एप्रिल ते २ मे २०२६ दरम्यान घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २४ ऑगस्टला जाहीर झाल्यानंतर पात्र उमेदवार मुलाखतीच्या तयारीला लागले आहेत. मुलाखती ७ सप्टेंबरपासून घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, त्या पुढे ढकलण्यात आल्या असून २१ ते २४ तसेच २६ आणि २८ सप्टेंबर या कालावधीत मुलाखती घेण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे आयोगाने यासंदर्भात तातडीने अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..'२४ ऑगस्टला निकाल लागल्यानंतर गेल्या महिन्याभरापासून मी मुलाखतीची तयारी करत आहे. २१ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान मुलाखती नियोजित असताना अद्याप आयोगाकडून वेळापत्रक अथवा कोणतीही अधिकृत सूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. दुसरीकडे ३ ऑक्टोबरपासून मुख्य परीक्षा तोंडावर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणी होईपर्यंत मुलाखती होणार नसल्याचे जाहीर केले असले तरी, आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे मुलाखतीची तयारी करावी की मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करावा, या द्विधा मनःस्थितीत आम्ही अडकलो आहोत.’- बालक्रिष्णा, विद्यार्थी.‘परीक्षेचे पेपर साधारण दोन महिने आधीच सेट केले जातात. वादग्रस्त ठरलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातच हे पेपर तयार झाले असण्याची दाट शक्यता असल्याने, या प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाला नसेल कशावरून? सध्या सर्वत्र संशयास्पद वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी आयोगाने ही परीक्षा नव्या पेपरसह घ्यावी. जुने पेपर सेट झाले असतील, तर ते तातडीने रद्द करून नव्याने पेपर सेट करण्यात यावेत. परीक्षा पारदर्शकतेने होणे हा आमचा हक्क आहे.’- कीर्ती, विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.