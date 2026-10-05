Pune MPSC Protest: आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही आंदोलनाची धग कायम; आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही नेत्यांची रीघ, परीक्षा पद्धतीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद

-प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची धग चौथ्या दिवशीही कायम राहिली. गरवारे महाविद्यालयाजवळील एस. एम. जोशी पूल, लालबहादूर शास्त्री रस्ता आणि टिळक चौक अशा तीन ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असून, दिवसेंदिवस त्याला मिळणारा प्रतिसाद वाढत आहे. रविवारी विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेटी देत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाला आणखी धार आली. घोषणाबाजी, नेत्यांची भाषणे आणि मागण्यांवर ठाम असलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे आंदोलनस्थळावरील वातावरण दिवसभर तापलेले होते..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुण्यातील तीन प्रमुख ठिकाणी हजारो विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सरकारविरोधात विद्यार्थी एकवटले असले तरी त्यांच्या मागण्यांमध्ये काहीशी भिन्नता असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एस. एम. जोशी पुलावरील विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्याची मागणी केली आहे. तर, शास्त्री रस्त्यावरील विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यापेक्षा परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यावर भर दिला आहे. याउलट, टिळक चौकातील विद्यार्थ्यांनी २०२५ पासून सुरू असलेली वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. आयोगाच्या कामकाजावर विश्वास असून, राजकीय दबावामुळे परीक्षा पद्धतीत बदल करू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकाच आंदोलनाच्या ठिकाणी परीक्षा पद्धतीबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह दिसून येत आहेत..आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी खासदार संजय राऊत, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार सतेज पाटील, सुषमा आंधारे, अभिजित दिपके, करुणा मुंढे, सचिन खरात आणि सलिल देशमुख यांनी एस. एम. जोशी पूल येथे भेट देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. मंत्री नीतेश राणे यांनीही अहिल्यादेवी होळकर अभ्यासिकेजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. राजकीय नेत्यांच्या भेटींमुळे आंदोलनस्थळी गर्दी वाढली आणि विद्यार्थ्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले..राऊत म्हणाले, ‘‘पुण्यात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून, हे आंदोलन आता महाराष्ट्राचे ‘जंतरमंतर’ झाले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर यावे लागत असेल, तर ही सरकारची मोठी अपयशाची बाब आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा आणि नोकरभरतीतील गैरप्रकार दूर करून आयोगाचे वरपासून खालपर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न न करता सरकारने त्यांच्याशी थेट संवाद साधावा. हा लढा केवळ एका परीक्षेचा नसून राज्यातील तरुणांच्या भवितव्याचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षात आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत.’’.राणे म्हणाले, ‘‘मी येथे मंत्री किंवा आमदार म्हणून नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील एक मित्र म्हणून आलो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर पावणेतीन तास सकारात्मक चर्चा केली असून, १३ पैकी १२ मागण्या मार्गी लागल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची मागणी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीची असेल, तर त्यानुसारच निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा राजकीय वापर होऊ देऊ नये. परीक्षा पद्धतीबाबत शासनाने स्थापन केलेली समिती विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेत आहे. समितीचा अहवाल पारदर्शक असेल आणि विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल.’’.सीईटी विद्यार्थ्यांचा उद्या मुंबईत एल्गार...एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला ‘प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन’नेही पाठिंबा दिला आहे. ‘एमएचटी-सीईटी’ परीक्षेतील ‘पर्सेन्टाईल’ गोंधळाविरोधातही मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला. दहावीत ३५ ते ४० टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी आवश्यक सीईटीमध्ये १०० पर्सेन्टाईल कसे मिळाले, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. सीईटी परीक्षा ऑफलाइन घ्यावी, परीक्षा घेणाऱ्या ‘एज्युस्पार्क’ कंपनीची हकालपट्टी करावी आणि एसआयटी चौकशीचा अहवाल जाहीर करावा, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत..‘‘राज्यातील लाखो तरुण-तरुणी प्रशासनात जाऊन महाराष्ट्राची सेवा करण्याचे स्वप्न घेऊन स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही सरकार परीक्षा पद्धतीबाबत हट्टाची भूमिका घेत आहे. संगणकाधारित परीक्षेतील तांत्रिक त्रुटी आणि गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने आणि ऑफलाइनच घेण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न असून, सरकारने त्यांची भूमिका समजून घेऊन तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा.’’- सतेज पाटील, आमदार.‘‘एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांनी नोकरीची भीक मागितलेली नसून गुणवत्तेच्या आधारावर आपला हक्क मिळावा, यासाठी ते आंदोलन करीत आहेत. दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहून त्यांना न्याय द्यावा.’’- विजय वडेट्टीवार, विरोधीपक्षनेते.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.‘‘शिक्षण घेऊन भविष्य घडविण्याचे स्वप्न पाहणारा, पदवी घेतलेला तरुण आज आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर बसला आहे आणि ज्यांच्याकडे पदवी नाही, ते खुर्च्यांवर बसले आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्र येऊन संघर्ष केल्याशिवाय त्यांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी आपली एकजूट कायम ठेवून लढा अधिक तीव्र करावा.’’अभिजित दिपके, संस्थापक, सीजेपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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