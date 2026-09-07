पुणे

MPSC Students Protest : पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश ! ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,राजकीय नेतेही सहभागी

MPSC Exam Issues : सकाळी १० वाजता ओंकारेश्वर मंदिरापासून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने रवाना झाला आहे. पेपरफुटी, परीक्षा वेळापत्रक, भरतीतील विलंब आणि निकालाच्या समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
MPSC Students Protest

MPSC Students Protest

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आज पुण्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.पेपरफुटी, भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी १० वाजता पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिरापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली असून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने रवाना होत आहे. यात महाविकास आघाडीचे अनेक नेते देखील सहभागी झाले आहेत.

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