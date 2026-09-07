MPSC Students Protest : पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश ! ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,राजकीय नेतेही सहभागी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आज पुण्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.पेपरफुटी, भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी १० वाजता पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिरापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली असून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने रवाना होत आहे. यात महाविकास आघाडीचे अनेक नेते देखील सहभागी झाले आहेत..MPSCच्या माध्यमातून राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून परीक्षा प्रक्रिया, भरतीतील विलंब, परीक्षांशी संबंधित अडचणी आणि इतर प्रश्नांमुळे विद्यार्थी नाराज असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे..MPSC scam probe: MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार चर्चेला तयार; विक्रम पाचपुतेंचे आश्वासन, पुण्यात उद्या मोर्चा कायम.पेपरफुटी, परीक्षा वेळापत्रक, भरती प्रक्रिया, निकाल, विविध परीक्षांशी संबंधित प्रश्न तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी यांसारखे अनेक विषय प्रलंबित असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे. या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे..आजच्या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने MPSC विद्यार्थी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काही राजकीय नेतेदेखील मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या मोर्चाकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे..दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले जाण्याची शक्यता आहे..MPSC विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि या मोर्चानंतर प्रलंबित मागण्यांबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.