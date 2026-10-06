पुणे

MPSC Protest : एमपीएससी आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री ! विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती सांगत म्हणाले- अध्यक्षांना सरकारही हटवू शकत नाही, कारण...

Raj Thackeray : पुण्यात आंदोलनाचा सहावा दिवस असून वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक परीक्षेच्या पद्धतीसह अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. आंदोलनाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
Raj Thackeray Meets MPSC Protesters in Pune

Raj Thackeray Meets MPSC Protesters in Pune

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Raj Thackeray Meets MPSC Protesters in Pune : पुण्यात एमपीएससी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी हजेरी लावली. मात्र यावेळी राज ठाकरेंनी अतिशय परखड शब्दात विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती समजून सांगितली. दुसरं कोणतंही सरकार आलं तरीही 70 हजार पदांची भरती होणार नाही हे लक्षात ठेवा अशी वस्तुस्थिती राज ठाकरेंनी मांडली.

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