MPSC Protest : एमपीएससी आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री ! विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती सांगत म्हणाले- अध्यक्षांना सरकारही हटवू शकत नाही, कारण...

Raj Thackeray Meets MPSC Protesters in Pune : पुण्यात एमपीएससी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी हजेरी लावली. मात्र यावेळी राज ठाकरेंनी अतिशय परखड शब्दात विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती समजून सांगितली. दुसरं कोणतंही सरकार आलं तरीही 70 हजार पदांची भरती होणार नाही हे लक्षात ठेवा अशी वस्तुस्थिती राज ठाकरेंनी मांडली..राज ठाकरेंनी अशीच परिस्थितीची जाणीव 2023 मध्ये मनोज जरांगेंच्या मंचावरही करून दिली होती. आरक्षणाचा निर्णय हा मंचावर बसून किंवा आंदोलनातून होणार नाही. तर तो न्यायालयातून सुटू शकतो, असं थेट भाष्य राज ठाकरेंनी मनोज जरांगेंच्या मंचावर केलं होतं. त्यामुळे आपण बोलतो ते कटू असतं लोकांना ते हळूहळू कळतं अशा शब्दात राज ठाकरेंनी MPSC च्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना परिस्थिती मांडली..MPSC Student Agitation : ‘आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलन?’; एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा सवाल.महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्टाला सांगून करावे लागेल. 1950 चा नियम आहे. MPSC अध्यक्षांना हटवणे राज्य सरकारच्या हातात नाही, असं राज ठाकरेंनी सांगितलं. 9 किंवा 10 ऑक्टोबरला विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुंबईत यावे, असं राज ठाकरे म्हणाले. उपोषण हा मार्ग नाही; आपण प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी काम करूया, असा सल्लाही राज ठाकरेंनी दिला. तसेच पुढील चर्चा आणि मार्ग काढण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांना राज ठाकरे यांनी शिवतीर्थ या आपल्या निवासस्थानी चर्चेसाठी बोलवले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसंच सदस्यांविरोधात कारवाईसाठी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे शिफारस केली आहे.संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करून तीन महिन्यात अहवाल मागवावा आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी अशी विनंती करणारी शिफारस राज्यपालांकडे सादर करण्यात आली आहे..Pune MPSC Protest: एमपीएससी आंदोलनाला राजकीय वळण?; मुरलीधर मोहोळांनी उपस्थित केला विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सवाल.विद्यार्थ्यांसोबत काही राजकीय नेतेही एस.एम जोशी पुलाजवळ एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलनाला बसलेत आहेत. आज आंदोलनाचा सहावा दिवस आहे. पुण्यात आणखी 2 ठिकाणी एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू आहेत. शास्त्री रोडवरील अहिल्यादेवी अभ्यासिकेसमोर काही परीक्षार्थी आंदोलनाला बसलेत. ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीनं परीक्षा घ्यावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. तर अलका टॉकीज चौकात आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींना डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीनं परीक्षा व्हायला हवीय. त्यामुळे पेपरफुटीमुळे बेजार विद्यार्थ्यांना खरंच न्याय मिळणार की आंदोलनाची हवा नुसतीच विरून जाणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.