Pune News: MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ब्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन तात्पुरते स्थगित

-प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यात २ ऑक्टोबर रोजी पुकारण्यात आलेले ‘सत्याग्रह’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमपीएससी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाची बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली असून, विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. एमपीएससीच्या सचिवांची लवकरच बदली होणार असून, आयोगाच्या अध्यक्षांची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, ७० हजार जागांची मेगाभरती आणि सर्व परीक्षा ऑफलाइन कराव्यात यासह विविध प्रमुख मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांटी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात अक्षय जैन, प्रमोद पाटील, राहुल डंबाळे, अक्षय कांबळे, भाऊसाहेब आजबे यांच्यासह विशेष निमंत्रित म्हणून पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलिस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर उपस्थित होते..बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय व आश्वासने - अध्यक्षांच्या कारभाराची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. तसेच आयोगाच्या सचिवांची तत्काळ बदली केली जाईल.- एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा यापुढे ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येतील; विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत बदल केला जाणार नाही.- शासकीय विभागांतील सुमारे ३० हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार असून, येत्या महिनाभरात संपूर्ण भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.- पुढील तीन वर्षांतील रिक्त पदांची माहिती एकत्रित जाहीर करून, सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांची भरती प्रक्रिया एक वर्ष आधी सुरू केली जाणार आहे.- राजस्थानच्या धर्तीवर नाममात्र १०० रुपये शुल्कात एकाच कार्डवर वर्षभरातील सर्व परीक्षा देता येतील, अशी व्यवस्था उभारली जाणार आहे..विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरणमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयांमुळे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्यामुळे २ ऑक्टोबरचे ‘सत्याग्रह’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केली आहे. आता प्रशासकीय पातळीवर या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात येईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे..‘‘मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक सकारात्मक झाली. पेपरफुटीप्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्ष, सचिवांसह संबंधितांची न्यायालयीन चौकशी, ७० हजार पदांची भरती, ऑफलाइन परीक्षा, सचिवांची बदली आणि माफक शुल्कातील ‘सिंगल कार्ड’वर सर्व परीक्षा, या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. पुढेही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न चर्चेतून सोडविण्याचे आश्वासन मिळाले. त्यामुळे शिष्टमंडळाने सहमतीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.’’- नितीन आंधळे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.‘सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आम्ही स्वागत करतो. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आभार. मात्र, आज दिलेली सर्व आश्वासने ठरलेल्या वेळेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण झाली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर तडजोड केली जाणार नाही.’’- अक्षय जैन, विद्यार्थी प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.