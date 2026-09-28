Pune News: एसटीच्या २५ हजार बस रस्त्यातच बंद; गेल्या चार महिन्यांतील स्थिती, पाच हजार बसची स्थिती अत्यंत खराब

-प्रसाद कानडेपुणे: राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या आणि नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने बस बंद पडण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. गेल्या चार महिन्यात सुमारे २५ हजार बस गाड्या रस्त्यातच बंद पडल्या. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.एसटीच्या सुमारे पाच हजार बसचे आयुर्मान हे १२ ते १३ वर्ष इतके झाले. या बस गाड्यांना भंगारात काढावे लागणार आहे. मात्र, एसटीच्या ताफ्यात बस गाड्यांची संख्या कमी असल्याने या बस अशाच स्थितीत धावत आहेत..गेल्या दोन वर्षांपासून एसटीच्या ताफ्यात पाच हजार नवीन बस दाखल होणार आहेत, याची चर्चा आहे. यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील राबवली गेली. मात्र, अद्याप नवीन बस दाखल होण्यास सुरुवात झालेली नाही. नवीन बसच्या खरेदीला होणारा उशीर अन दुसरीकडे स्क्रॅप गाड्यांच्या भरवशावर एसटीची सुरु असलेली वाहतूक अशा दुहेरी संकटात प्रवासी अडकला आहे. जुन्या आणि नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने बस बंद पडण्याचे देखील प्रमाण वाढले आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर या आर्थिक वर्षात सुमारे ६० हजार बस गाड्या बंद पडतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..आज निघणार कार्यादेशराज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई येथील कार्यालयात सोमवारी (ता. २८) परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.या बैठकीत नवीन ५ हजार बसच्या खरेदीसाठी कार्यादेश निघणार आहे.कार्यादेश निघाल्यावर दोन ते तीन महिन्यात बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होण्यास सुरवात होईल..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.बंद पडलेल्या बसची आकडेवारीआर्थिक वर्ष बसची संख्या२०२२-२३ ६४,३३५२०२३-२४ ६७,०१९२०२४-२५ ६६,५५२२०२५-२६ ६४,८७२२०२६-२७ (जुलै २०२६ पर्यंत) २४,९९२ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.