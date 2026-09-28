पुणे

Pune News: एसटीच्या २५ हजार बस रस्त्यातच बंद; गेल्या चार महिन्यांतील स्थिती, पाच हजार बसची स्थिती अत्यंत खराब

25000 MSRTC Buses Broke Down In Four Months: जुन्या, नादुरुस्त गाड्यांवरच एसटीची वाहतूक; २५ हजार बस रस्त्यात बंद पडल्याने प्रवाशांचे हाल, पाच हजार बस भंगारात टाकण्याची वेळ
Maharashtra ST Bus News 25000 Bus Breakdowns In Four Months Raise Concerns Over 5000 Old And Poor Condition Buses

Maharashtra ST Bus News 25000 Bus Breakdowns In Four Months Raise Concerns Over 5000 Old And Poor Condition Buses

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सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रसाद कानडे

पुणे: राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या आणि नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने बस बंद पडण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. गेल्या चार महिन्यात सुमारे २५ हजार बस गाड्या रस्त्यातच बंद पडल्या. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.

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