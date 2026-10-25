पुणे

MSRTC Employees: एसटीच्या ८३ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! दिवाळीपूर्वी पगार देण्याचे प्रताप सरनाईकांचे निर्देश

Pratap Sarnaik Directs Early Diwali Salary for 83000 ST Employees: एसटीच्या ८३ हजार कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पगार मिळणार? प्रताप सरनाईकांचे मोठे निर्देश
Maharashtra ST Employees Salary News Pratap Sarnaik Directs MSRTC to Arrange November Salary Before Diwali Festival

Maharashtra ST Employees Salary News Pratap Sarnaik Directs MSRTC to Arrange November Salary Before Diwali Festival

esakal

हरिदास कड
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-हरिदास कड

चाकण: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एसटी) सुमारे ८३ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी अदा करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.

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