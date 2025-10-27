Swargate News : एसटीला ‘लाडकी बहिणच’ नकोशी! बससेवेत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर भेदभाव

स्वारगेट - राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) बससेवेत ‘लाडकी बहिण’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांबाबत भेदभाव होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. स्वारगेट स्थानकातून सुटणाऱ्या अनेक एसटी बसमध्ये अर्धे तिकीट असणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास नाकारण्यात येत असून, फक्त पूर्ण तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाच बसमध्ये प्रवेश दिला जात आहे..त्यामुळे सरकारसाठी लाडकी असलेली बहिण, एसटीसाठी नकोशी झाली आहे का? असा संतप्त सवाल प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे. रोख संकलनात वाढ करण्याच्या हेतूने हे केले जात असल्याचेही काही प्रवाशी सागंतात.अनेक प्रवाशांनी असा अनुभव सांगितला आहे की, काही बसचालक आणि वाहक प्रवाशांना सांगतात, तुम्ही कोठेही उतरा, पण संपूर्ण तिकीटच घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, स्वारगेट ते कोल्हापूर बसमध्ये जर एखाद्या प्रवाशाला कराडपर्यंत जायचे असेल, तरी त्याला कोल्हापूरपर्यंतचे पूर्ण तिकीट घ्यावे लागते. त्यामुळे अल्प अंतर प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे..या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी असून महिलांना एसटी प्रवासात भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. प्रवाशांनी एमएसआरटीसी प्रशासनाकडे स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची आणि सर्व प्रवाशांशी समान वागणूक दिली जावी, अशी मागणी केली आहे. प्रवाशांच्या या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य ती चौकशी व कारवाई करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे..प्रतिक्रियाअनेक बसमध्ये महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना बसमध्ये बसण्याची संधी दिली जाते, पण त्या बस सुटण्यास खूप वेळ असल्याने आम्हाला दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही बसचालक थेट प्रवेश नाकारतात, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. एमएसआरटीसी प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने कारवाई करावी.- शारदा कापसे, प्रवासी.तिकीटात सूट हा राज्यसरकारचा उपक्रम आहे. अशा प्रकारे कोणीही करत नाही आमच्या तसे निदर्शनास आलेले नाही. त्यामुळे रोख संकलनाचाही विषय नाही. मात्र, असे जर कोणी करत असेल प्रवाशांनी निदर्शनास आणून द्वावे, खात्याकडून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.