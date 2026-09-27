Pune Drought: पावसाअभावी भातपिके वाळू लागली; मुळशी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शेतकरी आक्रमक

-पांडुरंग साठे कोळवण: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यातील यादीत पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश दुष्काळ ग्रस्त तालुके म्हणून झाला आहे.यामध्ये पाच तालुके यादी बाहेर आहेत. त्यामध्ये मुळशी, मावळ, आंबेगाव, हवेली व जून्नर हे तालुके आहेत, 'ट्रिगर १' च्या निकषानुसार आपल्या मुळशी तालुक्यात मागील सलग तीन आठवड्यांपासून पाऊस पडला नाही सप्टेंबर महिन्यात फक्त सुरुवातीला काही दिवस पाऊस पडला त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने मुख्य पिक असलेल्या भात पिकाची काय अवस्था दयनीय झाली आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.भात पिक पाऊस नसल्याने वाळू लागले असून जमिनीत खोलवर भेगा पडल्या आहेत, फक्त ओढ्याच्या काठावर असलेल्या भात पिकाची अवस्था बरी आहे. तसेच ज्यांना मोटर द्वारे पाणी देता येईल अशा शेतकऱ्यांचे भात पिक वाचले तर वाचेल आता सध्या भात पिक पोटरीवर असून मागील तीन आठवडे झाले पाऊस गायब आहे..त्यामुळे भात पिकाचे पुढे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे पाऊस उशिरा पडला परिणामी भात पुनर्लागवड उशिरा झाली आणि आता पाऊस गायब म्हणजे भात पिक सुद्धा हातातून जाणार अशी परिस्थिती आहे यावर शेतकरी बांधवांनी अशी मागणी केली आहे की दुष्काळ ग्रस्त तालुका म्हणून 'मुळशी' तालुक्याचा समावेश शासनाने करायला हवा कारण भोर व राजगड तालुका दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत आहेत..फक्त मुळशी तालुका वगळला गेला आहे यासाठी तालुक्यातील शेतकरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तहसीलदार,तालुका कृषी अधिकारी, यांच्या सोबत चर्चा करुन तसे निवेदन देणार आहे. मुळशी तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात किती पाऊस पडला याची अधिकृत आकडेवारी घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांना संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही तसेच याबाबत अवगत करण्यासाठी भोर राजगड मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर यांना सुद्धा फोन केला असता त्यांनी देखील प्रतिसाद दिला नाही..भोर तालुक्यात सरासरीच्या सहा टक्के अधिक पाऊस पडला आहे परंतु पावसाचा खंड २३ दिवसांचा आहे मग मुळशी तालुक्यात सरासरीच्या ९ टक्के अधिक पाऊस असून सप्टेंबर महिन्याचे सुरुवातीचे दोन तीन दिवस पाऊस पडला नंतर आजपर्यंत पाऊस पडला नाही याची अधिकृत आकडेवारी कृषी अधिकारी सांगतील मुळशी तालुक्याचा सुद्धा दुष्काळ ग्रस्त तालुका म्हणून ट्रिगर एकच्या निकषानुसार राज्य सरकारने समावेश करावा व शेतकऱ्यांना सवलती देऊन दिलासा द्यावा."ज्ञानेश्वर डफळ, स्थानिक शेतकरी व शिवसहकार सेनेचे तालुकाप्रमुख..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला..." आता भात पिके निसवण्याच्या अवस्थेत आहेत आणि मागील तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवस झाले तरी पाऊस पडला नाही पाऊस पडला नाही तर भात पिक वाळून जाईल मग वर्षभर आम्ही खायचे काय? शासनाने मुळशी तालुक्याचा समावेश दुष्काळ ग्रस्त यादीत करावा."गणेश कृष्णा साठे, शेतकरी साठेसाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.