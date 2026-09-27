पुणे

Pune Drought: पावसाअभावी भातपिके वाळू लागली; मुळशी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शेतकरी आक्रमक

Mulshi Farmers Demand Drought Status as Rice Crops Dry Up: सलग तीन आठवडे पाऊस गायब; भातपिके वाळत असताना मुळशीला दुष्काळग्रस्त दर्जा व शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्याची मागणी
Mulshi Rice Crop Crisis Farmers Demand Drought Relief as Lack of Rain Threatens Agriculture Across Pune District

Mulshi Rice Crop Crisis Farmers Demand Drought Relief as Lack of Rain Threatens Agriculture Across Pune District

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-पांडुरंग साठे

कोळवण: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यातील यादीत पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश दुष्काळ ग्रस्त तालुके म्हणून झाला आहे.यामध्ये पाच तालुके यादी बाहेर आहेत. त्यामध्ये मुळशी, मावळ, आंबेगाव, हवेली व जून्नर हे तालुके आहेत, 'ट्रिगर १' च्या निकषानुसार आपल्या मुळशी तालुक्यात मागील सलग तीन आठवड्यांपासून पाऊस पडला नाही सप्टेंबर महिन्यात फक्त सुरुवातीला काही दिवस पाऊस पडला त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने मुख्य पिक असलेल्या भात पिकाची काय अवस्था दयनीय झाली आहे.

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