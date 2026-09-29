Ganeshotsav Dhol Tasha : गणेशोत्सवात मुळशीकर ढोल पथकांची कोट्यावधी रुपयांची कमाई; मुंबई, पुण्यात घुमला आवाज

पिरंगुट - यावर्षीच्या गणेशोत्सवात मुळशीतील ढोल पथकाचा निनाद मुंबई, पुणे आणि अन्य शहरात जल्लोषात घुमला आणि या पथकांनी कोट्यावधी रुपयांची कमाई केली. तालुक्यात सुमारे पन्नासहून अधिक ढोल पथके असून तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यातील भुकूम, पिरंगुट, आंबेगाव, मुकाईवाडी, बोतरवाडी, लवळे आदी गावांसह कोळवण, मुठा, मोसे, रिहे, बेलावडे, भादस तसेच धरण भागातील विविध गावांतील पथके आजही तग धरून आहेत..यावर्षी रिहे खोऱ्यातील पिंपळोली येथील शेळकेवाडीतील ढोलपथकाने गेल्या बारा दिवसांत तब्बल सात लाख रुपायांची कमाई केली. मनोरंजनाची तसेच व्यायामाची विविध साधने उपलब्ध असूनही तालुक्यातील पारंपरिक कला, कसरत व वारसा जपण्याचा प्रयत्न इथली तरुणाई करीत आहेत. ढोल पथकाकडे केवळ खेळ म्हणून न पाहता शारीरिक, मानसिक सबलीकरण आणि सांस्कृतिक वारसा जतन तसेच सामाजिक ऐक्याची भावना आदी विविध अंगानी पाहिले जात आहे. पुणे आणि मुंबई आदी शहरात मुळशीतील पथकांना चांगली मागणी असते..बहुतांशी पथकात पस्तीस पेक्षा अधिक खेळाडूंचा समावेश असतो. झांजवादक खेळाडू, ढोल वादक, ताशा वादक तसेच घंटा वादकांचा त्यात समावेश आहे. यावर्षी १८ ते २५ हजार रुपये प्रतितास याप्रमाणे या पथकांना सुपारी मिळाली होती. पुणे परिसरातील गणेश मंडळांच्या सुपारीचा दर सुमारे १८ ते २० हजार रुपये प्रतितास असा होता.तर मुंबईच्या गणेश मंडळांच्या मिरवणुकीसाठी २५ हजार रुपये प्रतितास असा सुपारीचा दर होता. अनेक ढोल पथकांनी या गणेश विसर्जनात दुसऱ्या, तिसऱ्या, पाचव्या, सातव्या तसेच अनंत चतुर्दशी अशा विसर्जन मिरवणुकांच्या सुपाऱ्या घेतल्या होत्या. काही मंडळांनी एकाच दिवशी दोन ते तीन गणेश मंडळांच्या मिरवणुकीच्या सुपाऱ्या घेतल्या होत्या. त्यामुळे यावर्षी प्रत्येक मंडळाला सरासरी दोन ते अडीच लाख रुपये मानधन मिळाले..बहुतांशी ढोल पथकांनी मिळालेल्या पैशातून शालेय, सामाजिक तसेच धार्मिक स्वरुपातील सार्वजनिक कार्यांना मदत केली आहे. यावर्षीही या पथकांच्या माध्यमातून मंदिर उभारणी, शाळा सुशोभीकरण, शाळांना साहित्याची मदत, विद्यार्थ्यांना साहित्यांची मदत तसेच अन्य सामाजिक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. अपवाद वगळता सर्वच पथकांतील खेळाडूंनी स्वतःसाठी मानधन अथवा काहीही रक्कम न घेता ती रक्कम सार्वजनिक कामासाठी राखून ठेवलेली आहे.याबाबत भुकूम येथील येथील किशोर करंजावणे या खेळाडूने सांगितले की, आमच्या ढोल पथकाला या वर्षी दोन लाख रुपयांहून अधिक बिदागी मिळाली. या रकमेतून आम्ही रामेश्वर मंदिराच्या उभारणीसाठी पन्नास हजार रुपये दिले असून, उर्वरित रक्कम सामाजिक व शैक्षणिक कामासाठी वापरणार आहे. आम्हाला मिळालेली रक्कम आमच्या पथकातील कोणीही घेत नाही..पिंपळोली येथील बाबाजी शेळके यांनी सांगितले की, यावर्षी आमच्या ढोल पथकाला गेल्या दहा दिवसांत ७ लाख रुपये मिळाले. या रकमेतून आम्ही हरिनाम सप्ताह, महाशिवरात्री तसेच अन्य सार्वजनिक कामांना खर्च करतो. या पथकाच्या माध्यमातून पंधरा वर्षांपूर्वी महादेव मंदिर उभारले. मी स्वतः या पथकात गेली पंधरा वर्षे सहभागी होत असतो. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य निर्माण झाले असून, विकास कामांसाठी हातभार लागला जात आहे. घोटावडे येथील शरद गोडांबे यांनी सांगितले की, यावर्षी आमच्या पथकाला तीन लाख रुपये मिळाले. सामाजिक उपक्रमासाठी ते खर्च करीत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.