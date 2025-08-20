पुणे

Record-Breaking Rain in Mulshi: अतिवृष्‍टीमुळे मुळशी धरणाच्‍या पाणीसाठयात प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. मुळशी धरण ९९ टक्‍के भरले आहे. धरणात सुमारे २० टीएमसी एवढा साठा झाला आहे. धरणातील पाणीसाठयावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी विसर्ग वाढवत मुठा नदीत ३१००० क्‍युसेक्‍स वेगाने विसर्ग करण्‍यात येत आहे.
माले: मुळशी धरण परिसरात पावसाने अक्षरशः धुमाकुळ घातला आहे. ताम्हिणी येथे गेल्‍या चोवीस तासांत तब्‍बल ५७५ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तर या हंगामात आत्‍तापर्यंत ७४२८ मिलीमीटर एवढा मोठा पाऊस झाला आहे. हा गेल्‍या काही वर्षांतील रेकॉर्डब्रेक पाऊस आहे. मुळशी धरण परिसरात दावडी ४२८, शिरगाव ४३०, आंबवणे ३३८ असा पाऊस नोंदला गेला आहे.

