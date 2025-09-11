VIDEO : अवघ्या 30 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! मुळशी तालुक्यात सिक्युरिटी गार्डचा Heart Attack ने दुर्दैवी मृत्यू; घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद

पुणे : मुळशी तालुक्यातील उरवडे गावातील एका खासगी कंपनीत सिक्युरिटी गार्ड म्हणून कार्यरत असलेल्या ४३ वर्षीय व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart Attack) मृत्यू झाला. ही घटना कंपनीच्या केबिनमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे..संदीप मारोती गायकवाड (रा. नांदेड) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून ते इंटॉक्स या खासगी कंपनीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होते. शुक्रवारी अचानक हृदयविकाराचा झटका येऊन ते कामाच्या ठिकाणी केबिनमध्येच खुर्चीवरून कोसळले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अवघ्या ३० सेकंदात ही घटना घडल्याने उपस्थित सर्वांनाच धक्का बसला..Beed Crime : बीडमध्ये वडिलांनंतर ३ वर्षीय चिमुकलीचाही संशयास्पद मृत्यू, झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह.गायकवाड यांच्या आकस्मिक निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने कुटुंबीयांवर मोठे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे कंपनी, तसेच शासनाने कुटुंबीयांना मदत करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि सहकाऱ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.