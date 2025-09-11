पुणे

VIDEO : अवघ्या 30 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! मुळशी तालुक्यात सिक्युरिटी गार्डचा Heart Attack ने दुर्दैवी मृत्यू; घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद

Sudden heart attack claims life of security guard in Mulshi : गायकवाड यांच्या आकस्मिक निधनाने परिसरात हळहळ, कुटुंबीयांवर ओढावले संकट
बाळकृष्ण मधाळे
पुणे : मुळशी तालुक्यातील उरवडे गावातील एका खासगी कंपनीत सिक्युरिटी गार्ड म्हणून कार्यरत असलेल्या ४३ वर्षीय व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart Attack) मृत्यू झाला. ही घटना कंपनीच्या केबिनमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

