Mumbai Bengaluru Train: मुंबई-बंगळूर ‘वंदे भारत’ तीन नोव्हेंबरपासून धावणार; महाराष्ट्रातील पहिली स्लीपर, आठवड्यातून सहा दिवस, नेमकं काय वेळाकपत्रक?

पुणे : बहुप्रतीक्षित बंगळूर-मुंबई ‘वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस’चे एक नोव्हेंबरला उद्घाटन होत असून, तीन नोव्हेंबरपासून रेल्वे नियमित धावणार आहे. यामुळे पुणे ते बंगळूर प्रवासाचा वेळ पाच तासांनी कमी होणार असून, १३ तासांत प्रवास पूर्ण होईल. वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ही महाराष्ट्रातून धावणारी पहिली स्लीपर एक्सप्रेस आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.एक नोव्हेंबरला सकाळी साडेअकराच्या सुमारास बंगळूर स्थानकावर या रेल्वेचे उद्घाटन होईल. रायचूर, यादगीर, कलबुर्गी, सोलापूर व पुणे स्थानकावर रेल्वेचे स्वागत केले जाईल. उद्घाटनपर फेरी रविवारी (ता. १) रात्री अकराच्या सुमारास पुणे स्थानकावर दाखल होईल. तेथे १० ते १५ मिनिटांचा थांबा घेऊन रेल्वे मध्यरात्री तीनच्या सुमारास मुंबईला पोचेल..गाडीची रचनाएकूण १६ डबेएकूण प्रवासी क्षमता : ८२३एसी थ्री टियर :११ डबे (६११ बर्थ)एसी टू टियर :४ डबे (१८८ बर्थ)एसी प्रथम श्रेणी :१ डबा (२४ बर्थ).Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.असे असेल वेळापत्रकरेल्वे आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. बंगळूरहून दर सोमवारी,तर मुंबईहून दर मंगळवारी सेवा नसेल.बंगळूर-मुंबई (गाडी क्र. २७६५२) : बंगळूरहून सायंकाळी७.४५ वाजता सुटेल. सोलापूरला पहाटे ४.२०, पुण्याला सकाळी ८ आणि मुंबईला सकाळी ११.५५ वाजता पोचेल.मुंबई-बंगळूर (गाडी क्र. २७६५१) : मुंबईहून रात्री ८.१० वाजता सुटेल. पुण्याला रात्री ११.४०, सोलापूरला मध्यरात्री ३ आणि बंगळूरलादुपारी १२ वाजता पोचेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.