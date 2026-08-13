पुणे

Pune Vande Bharat: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मुंबई-बंगळूर वंदे भारत स्लीपरची पुणे-सोलापूरमार्गे चाचणी लवकरच, पुणे-बंगळूर प्रवास अवघ्या १३ तासांत

Vande Bharat Sleeper Trial Soon Via Pune Solapur Route: मुंबई-बंगळूर वंदे भारत स्लीपरची पुणे-सोलापूरमार्गे वेगचाचणी; महाराष्ट्रातील पहिली स्लीपर वंदे भारतमुळे पुणे-बंगळूर प्रवास अवघ्या १३ तासांत
Pune Solapur Route Set for Vande Bharat Sleeper Trial Pune Bengaluru Travel Time May Drop to Just 13 Hours

Pune Solapur Route Set for Vande Bharat Sleeper Trial Pune Bengaluru Travel Time May Drop to Just 13 Hours

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: बहुचर्चित मुंबई- बंगळूर ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेसचे दोन रेक बंगळूरमध्ये दाखल झाले आहेत. या रेल्वेची लवकरच पुणे, सोलापूरमार्गे चाचणी होणार आहे. या मार्गावर ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावून वेगाची चाचणी घेतली जाईल. येत्या एक ते दोन आठवड्यात चाचणी पूर्ण होऊन लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेस धावणार आहे. ही महाराष्ट्रातील पहिली ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेस असेल.

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