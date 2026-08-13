Pune Vande Bharat: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मुंबई-बंगळूर वंदे भारत स्लीपरची पुणे-सोलापूरमार्गे चाचणी लवकरच, पुणे-बंगळूर प्रवास अवघ्या १३ तासांत

पुणे: बहुचर्चित मुंबई- बंगळूर ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेसचे दोन रेक बंगळूरमध्ये दाखल झाले आहेत. या रेल्वेची लवकरच पुणे, सोलापूरमार्गे चाचणी होणार आहे. या मार्गावर ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावून वेगाची चाचणी घेतली जाईल. येत्या एक ते दोन आठवड्यात चाचणी पूर्ण होऊन लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेस धावणार आहे. ही महाराष्ट्रातील पहिली ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्सप्रेस असेल. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .गेल्या काही दिवसांपासून या रेल्वेच्या मार्गाबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. ही गाडी मिरजमार्गे धावेल अशी अफवा आहे. मात्र हा मार्ग ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावण्यास सक्षम नसल्याने रेल्वे बोर्डाने कलबुर्गी, सोलापूर, पुणे मार्गे ही रेल्वे धावणार असल्याचे निश्चित केले. याला रेल्वे बोर्डातील अधिकाऱ्यांनीदेखील दुजोरा दिला. या रेल्वेमुळे पुणे-बंगळूर अंतर अवघ्या १३ तासांत कापले जाणार आहे. सध्या या मार्गावर धावणाऱ्या उद्यान एक्सप्रेसला पुणे ते बंगळूर हे अंतर कापण्यासाठी १८ तास १५ मिनिटे लागतात..ही आहे प्रस्तावित वेळही रेल्वे आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. एक दिवस देखभालीसाठी राखीव. त्या दिवशी सेवा नाही.वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेससाठी दोन रेकचा वापर.रात्री नऊच्या सुमारास मुंबई व बंगळूर येथून प्रस्थानएकूण प्रवासाचा वेळ : १६ तासपुणे-बंगळुरू व बंगळुरू-पुणे प्रवासाचा वेळ : १३ तास.मुंबई - बंगळूर ‘वंदे भारत स्लीपर’ एक्स्प्रेस ही पुणे, सोलापूर मार्गे धावणार असल्याने या भागातील प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. सध्या इतर गाड्यांना २४ तासांचा वेळ लागतो. मात्र ‘वंदे भारत’मुळे हे अंतर १६ तासांत पूर्ण होईल.-पीयूष संगापूरकर, रेल्वे अभ्यासक, पुणे.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.एक्स्प्रेसचे दोन रेक बंगळूरमध्ये दाखल झाले आहेत. लवकरच वेगाची चाचणी होईल. ही रेल्वे कधी धावेल, याचा निर्णय रेल्वे बोर्ड घेईल.-मंजुनाथ कानमाडी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेल्वे, हुबळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.