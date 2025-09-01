Pune Metro: मेट्रोमुळे वाहतूक कोंडीचे ‘विघ्न’ दूर; भाविकांचा प्रवास सुसह्य, एका दिवसात ५५४ फेऱ्या, सुमारे तीन लाख प्रवाशांची वाहतूक

पुणे: देखावे पाहण्यासाठी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास मेट्रोमुळे सुसह्य झाला आहे. वाहतूक कोंडीला कंटाळलेल्या पुणेकरांनी रविवारी सकाळपासूनच मेट्रोच्या विविध स्थानकांवर गर्दी केली होती. सायंकाळी सहानंतर प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत गेली. रविवारी रात्री दहाच्या आकडेवारीनुसार मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांवर मिळून दोन लाख ८४ हजार २८४ प्रवाशांनी प्रवास केला. मंडई स्थानकावर ४४ हजार ७९१ प्रवाशांची संख्या होती. .Laxman Hake: 'नीरा येथे लक्ष्मण हाकेंना धक्काबुक्की'; भ्याड हल्ल्याचा नोंदवला निषेध, 'कोणालाही विरोध नाही, फक्त आमचे आरक्षण टिकले पाहिजे'.पिंपरी स्थानकावरून ३३ हजार ७६८, तर स्वारगेट स्थानकावरून २४ हजार ८४१ प्रवाशांनी प्रवास केला. गणेशोत्सव काळात पुण्यातील मध्यवर्ती भागात देखावे पाहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असते. यंदाच्या वर्षी मेट्रोचे कसबा पेठ व मंडई स्थानक प्रवासी सेवेसाठी खुले झाल्याने प्रवाशांना मध्यवर्ती भागात येणे सोपे झाले आहे. परिणामी या स्थानकांवर प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. मेट्रो प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मेट्रोच्या सर्व स्थानकांपैकी मंडई स्थानकावरून सर्वाधिक प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. यानंतर पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश आहे..शनिवारी ४७ लाखांचे उत्पन्नमेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या शनिवारी (ता. ३०) देखील जास्त होती. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांवर तीन लाख ४८ हजार प्रवाशांनी प्रवास केला. यातून मेट्रोला ४६ लाख ८३ हजार रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. सामान्य दिवशी मेट्रोने सुमारे दोन लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करीत आहेत. शनिवारी व रविवारी संख्येत मात्र मोठी वाढ झाली आहे.सामान्य दिवशी दर सहा मिनिटांनी मेट्रोची फेरी होते. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मेट्रो प्रशासनाने दर तीन मिनिटांनी फेरीचे नियोजन केले आहे. रविवारी दिवसभरात ५५४ फेऱ्यांचे नियोजन होते, पण त्याहून अधिक फेऱ्या झाल्या असल्याची माहिती मेट्रो प्रशासनाने दिली..Shashikant Shinde: आरक्षण देता येत नसेल, तर शरद पवारांकडे सत्ता द्या: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्ला.मेट्रो प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी फेऱ्यांची संख्या वाढवली आहे. मात्र गर्दी पाहता प्रवाशांनी एकाच स्थानकावर गर्दी करू नये. येताना प्रवाशांनी कसबा पेठ व पुणे महापालिका स्थानक येथे उतरावे, तर परतण्यासाठी मंडई स्थानकावरून प्रवास करावा. जेणेकरून एकाच स्थानकावर गर्दी होणार नाही.- चंद्रशेखर तांबवेकर, अतिरिक्त महासंचालक, जनसंपर्क व प्रशासन, मेट्रो, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.