पुणे - मुंबई बाजार समिती सचिवपदी डॉ. राजाराम धोंडकर

मुंबई राष्ट्रीय बाजार समितीच्या
सचिवपदी डॉ. राजाराम धोंडकर
शरद जरे यांची तडकाफडकी उचलबांगडी
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः मुंबई राष्ट्रीय बाजार समितीचे सचिव शरद जरे यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी पुणे बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात आल्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची अध्यक्षपदी, तर शरद जरे यांची सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. जरे हे पणन संचालक म्हणूनही कार्यरत होते. दोन महत्त्वाची पदे एकाच अधिकाऱ्याकडे देण्यात आल्यामुळे प्रशासनात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. काही दिवसांपूर्वी सहकार-पणन विभागातील पदोन्नतीमध्ये संजय कदम यांची पणन संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने जरे यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला होता.
मुंबई बाजार समितीला शिस्त लावण्यासाठी जरे धडाकेबाज कामगिरी करत असताना त्यांच्या विरोधात काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जरे यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी डॉ. धोंडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पणन संचालक आणि मुंबई राष्ट्रीय बाजार समितीचे सचिव या दोन्ही उच्च पदांवरून जरे यांना हटविण्यात आल्याबाबत सहकार-पणन विभागात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
(आयकार्ड फोटो ः डॉ. राजाराम धोंडकर)
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