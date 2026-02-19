'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे'वर पुन्हा वाहतूक कोंडी; १३ किमी अंतरासाठी १ तास; दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा

दोन आठवड्यापूर्वी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३२ तासांपेक्षा जास्तकाळ अभूतपूर्व अशी वाहतूक कोंडी झाली होती. आता पुन्हा एकदा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहतूक कोंडी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. गुरुवारी सकाळी दोन्ही मार्गावर खंडाळा घाटात वाहतूक कोंडी झाली होती. १० ते १२ किमी अंतर कापण्यासाठी एक तास वेळ लागत होता. .खंडाळा घाटात वाहतूक कोंडीचं कारण आता समोर आलं आहे. बोरघाटात पुण्याकडे येणारी वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. यामुळे वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. ही वाहतूक कोंडी कमी कऱण्यासाठी पोलिसांनी ब्लॉक घेत मुंबईकडे जाणारी वाहतूक खंडाळा बोगद्याजवळ थांबवली. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर होणारी वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..भिवंडीत भाजपला खिंडार! १० नगरसेवकांच्या गटाचा काँग्रेसला पाठिंबा, महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट.एका प्रवाशाने ट्विटरवर गुगल मॅपवर दाखवला जाणारा वेळ आणि ट्राफिकचा स्क्रीनशॉट शेअर केलाय. त्यात दीड तासापेक्षा जास्त वेळ ट्राफिकमध्ये अडकल्याचं म्हटलंय. आता हे नेहमीचं झालं असल्याचंही प्रवाशाने म्हटलंय. मुंबईच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक प्रचंड संथ झाली होती. तर यातच अनेक ठिकाणी अवजड वाहने, ट्रक तिन्ही लेनमध्ये असल्यानं वाहतूक कोंडीत भर पडली होती..एक्सप्रेस वेने प्रवासाची भीतीगॅस टँकर उलटल्याच्या घटनेनंतर आता मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेचा वापर करण्याची भीती वाटत असल्याचंही एका प्रवाशाने म्हटलंय. १३ किलोमीटरचं अंतर पार करण्यासाठी ४० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. यात मॅपवर रेड लाइन दिसतेय. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी प्रयत्न करावा अशी विनंतीही करण्यात आलीय..रात्री अन् पहाटेसुद्धा वाहतूक कोंडीदरम्यान, काही प्रवाशांनी अवजड वाहने आणि ट्रक यामुळे रात्री आणि पहाटे वाहतूक कोंडी होत असल्याचं म्हटलंय. ट्रक चालक रस्त्याच्या एका बाजूला ट्रक लावून झोपलेले असतात. अनेक ट्रक हे तिसऱ्या लेनमध्ये अर्ध्यापर्यंत असतात. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. यामुळे अपघाताचीही शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.