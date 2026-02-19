पुणे

'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे'वर पुन्हा वाहतूक कोंडी; १३ किमी अंतरासाठी १ तास; दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा

Mumbai Pune Express Way : गुरुवारी सकाळी दोन्ही मार्गावर खंडाळा घाटात वाहतूक कोंडी झाली होती. १० ते १२ किमी अंतर कापण्यासाठी एक तास वेळ लागत होता. वाहतूक कोंडी नित्याचीच बनल्याचं म्हणत प्रवाशांनी संताप व्यक्त केलाय.
Traffic Snarl Hits Mumbai Pune Expressway Again

सूरज यादव
दोन आठवड्यापूर्वी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३२ तासांपेक्षा जास्तकाळ अभूतपूर्व अशी वाहतूक कोंडी झाली होती. आता पुन्हा एकदा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहतूक कोंडी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. गुरुवारी सकाळी दोन्ही मार्गावर खंडाळा घाटात वाहतूक कोंडी झाली होती. १० ते १२ किमी अंतर कापण्यासाठी एक तास वेळ लागत होता.

