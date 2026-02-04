अब्जावधी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा, पण पायाभूत सुविधा कुठे?” ; Mumbai–Pune Expressway वरील ट्रॅफिकमुळे युवती संतप्त

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती महामार्गावर सातत्याने निर्माण होणाऱ्या वाहतूक समस्यांमुळे प्रवाशांची अस्वस्थता वाढत आहे. मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) संध्याकाळी खोपोली परिसरात आडोशी बोगद्याजवळ एका अत्यंत ज्वलनशील गॅस वाहून नेणाऱ्या टँकरचा अपघात झाला, ज्यामुळे या मार्गावर १५ तासांपेक्षा अधिक काळ प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. .मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला पूर्णपणे ब्रेकया घटनेने मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला पूर्णपणे ब्रेक लागला असून, ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मात्र, या संपूर्ण गोंधळात एक मुद्दा प्रवाशांना विशेषतः खटकतो आहे, टोलची वसुली ही अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने सुरू आहे, पण रस्त्यांच्या सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेवर मात्र कोणतीही ठोस कृती दिसून येत नाही.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अपघातानंतर टँकरमधून गॅसची गळती सुरू झाल्याने तात्काळ सुरक्षा उपाय योजण्यात आले. परिणामी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि जुना मुंबई-पुणे महामार्ग दोन्ही ठिकाणी वाहतुकीचे नियोजन बिघडले. बुधवारी सकाळपर्यंत एकेरी मार्गाने वाहतूक सुरू करण्यात यश आले असले तरी, उलटलेला टँकर अद्याप काढण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे..Mumbai High Court: 'या' कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळणार का? उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम.प्रवाशांची प्रतिक्रिया तीव्रया कोंडीचा फटका सहन करणाऱ्या प्रवाशांची प्रतिक्रिया तीव्र आहे. एका प्रवाशाने सांगितले, "आम्ही एक तासाहून अधिक वेळ या कोंडीत अडकलो आहोत. टोल वसुली ही इतकी वेगवान आणि कार्यक्षम आहे की, त्यात कधीही उशीर होत नाही. पण जेव्हा रस्त्यांची देखभाल आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो, तेव्हा मात्र प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते. आम्ही अब्जावधी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेचा भाग आहोत, पण त्याला अनुरूप पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. कोण जबाबदार आहे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे." अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढत आहेत, ज्या टोल वसुली प्रणालीच्या कार्यक्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या अपुरेपणावर प्रकाश टाकतात. महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या अपघात आणि कोंडीमुळे प्रवासी टोल देऊनही सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळत नसल्याचे सांगत आहेत."मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर पोलिसांकडून फक्त कलेक्शन.... हजारो महिला लहान मुलं प्रवासी गाडीतच अडकले... १४ तासांपासून अपघातग्रस्त कंटेनर हलवता येईल...." असे म्हणत देखील नेटकऱ्याने टोल वसुलीवर थेट संताप व्यक्त केला आहे..वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यतामहामार्ग पोलिसांनी बुधवारी दोन्ही दिशांना – मुंबई-पुणे आणि पुणे-मुंबई – मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. नागरिकांना या मार्गावरून प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. जुन्या महामार्गावर वाहतूक वळवल्याने तेथेही गर्दी वाढली आहे, ज्यामुळे अनेक प्रवासी ताम्हिणी घाटासारख्या पर्यायी रस्त्यांकडे वळत आहेत..पर्यायी मार्गशिफारस केलेल्या पर्यायी मार्गांमध्ये ताम्हिणी घाट (रायगड मार्गे) समाविष्ट आहे, जो पुणे ते मुंबई असा आहे:पुणे → पिरंगुट → पौड → मुळशी → ताम्हिणी घाट → वरचीवाडी → साजे → नांदगाव → पाली → पेडली → दुर्शेत → उंबरे → मुंबईदुसरा पर्याय माळशेज घाट (ठाणे मार्गे): पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → मुरबाड → कल्याण → मुंबई.तिसरा पर्याय भीमाशंकर/मंचर मार्ग (उत्तर मुंबई/पालघरसाठी): पुणे → मंचर → जुन्नर → माळशेज मार्ग → मुंबई.महत्त्वाच्या सूचनाया परिस्थितीत नागरिकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खंडाळा आणि लोणावळा येथून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न टाळावा, कारण वाहतूक वळवल्यामुळे तेथे अतिशय गर्दी आहे. प्रवास सुरू करण्यापूर्वी वाहनात पुरेसे इंधन, पिण्याचे पाणी आणि अन्नाची व्यवस्था करावी. जड वाहनांना जवळच्या सुरक्षित पार्किंग किंवा फूड मॉलमध्ये थांबण्याचा सल्ला आहे, जोपर्यंत परिस्थिती सामान्य होत नाही..Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.